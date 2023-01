Neujahrsausstellung der Eisenbahnfreunde in Berg

Am kommenden Wochenende stellen die Eisenbahnfreunde Ravensburg-Weingarten zwei Ihrer Vereinsanlagen im Bürgersaal Berg (Rathaus) aus: Die H0-Jugendanlage mit moderneren Darstellungen und die H0-Modulanlage mit Modellen bekannter historischer Bahnhofsumgebungen und anderer Szenarien aus der Umgebung, darunter das Einhaldenfestival und das Museumsdorf Kürnbach. Die Ausstellung ist geöffnet am Samstag, 7. Januar 2023 von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 8. Januar, von 10 bis 17 Uhr. Die Eintrittspreise belaufen sich für Erwachsene auf zwei Euro, für Kinder auf einen Euro.