Neues zum Fahrplanwechsel im Dezember

Mit der Aufnahme des elektrischen Betriebs der Südbahn und Allgäubahn werden zum diesjährigen Fahrplanwechsel am Sonntag, 12. Dezember, besonders zahlreiche und strukturelle Anpassungen in den Fahrplänen von Bus und Bahn vorgenommen. Wie in den Vorjahren hat nun der Planungsprozess in den Verkehrsunternehmen begonnen.

Neu in diesem Jahr: Schon heute zeigt der bodo-Verkehrsverbund erste Fahrplanentwürfe und informiert über die wichtigsten Änderungen online in der neu aufgelegten „bodo-Heatmap“. Noch bis zum 26. September heißt es zudem: schauen & kommentieren. „Wir machen Fahrplanänderungen sichtbar. Und das erstmals zu einem sehr frühen Zeitpunkt sowie für alle interessierten Fahrgäste und Partner“, betont bodo-Prokurist Bernd Hasenfratz. Sichtbar werden die geplanten Fahrplanänderungen im Gebiet des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbunds auf einer neuen digitalen Plattform: der bodo-Heatmap. Die interaktive, kartenbasierte Liniennetzdarstellung zeigt für Zug- und Buslinien im bodo den Grad der Änderungen an, fasst die wesentlichen Neuerungen kompakt zusammen und bietet auch erstmals vorhandene Entwurfsfahrpläne zur Ansicht an.

Für alle Interessierten ist die bodo Heatmap ab sofort zugänglich und darf gerne ausgiebig genutzt werden. Unter www.bodo-heatmap.de ist die Karte einsehbar. Schauen und kommentieren ist dabei ausdrücklich erwünscht. Sofern bereits vorhanden, ist ein Entwurfsfahrplan verfügbar, der kommentiert werden kann. Alle Kommentare leitet das bodo-Team direkt an das zuständige Verkehrsunternehmen weiter.