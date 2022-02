Neues zu Schlägerei in Ravensburg: Mann soll Gegner mit Auto angefahren haben

Nach der Schlägerei von zwei Gruppen in der Ravensburger Weststadt sucht die Polizei jetzt Zeugen, weil ein neues Detail des gewaltsam ausgetragenen Streits bekannt wurde. Bei der Auseinandersetzung in der Storchenstraße am Samstag, 19. Februar, gegen 21.20 Uhr haben nach ersten Erkenntnissen der Polizei mehrere Männer unter anderem mit Baseballschlägern aufeinander eingeschlagen.

Polizisten müssen die beiden Gruppen trennen

Auch als die Polizei eintraf, war die Lage noch nicht beruhigt – die Polizisten mussten die Gruppen beim Eintreffen voneinander trennen, wie Polizeisprecherin Daniela Baier auf Anfrage sagte. Mehrere Beteiligte wurden leicht bis mittelschwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Lauf der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung habe sich nun herausgestellt, dass sich ein 24-jähriger Beteiligter während der Auseinandersetzung in sein Auto gesetzt und einen 50-jährigen Kontrahenten angefahren haben soll.

Tatort mit vielen Anwohnern lässt auf Zeugen hoffen

Die Polizei hofft nach eigenen Angaben auf Zeugenhinweise, „da sich der Vorfall im dicht besiedelten Bereich der Weststadt zugetragen hat“. Der Storchenweg grenzt direkt an den Mittelöschplatz. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 0751/803-3333 entgegen.

Zum Anlass für den Streit hat die Polizei schon erste Erkenntnisse, will diese aber aus taktischen Gründen noch nicht öffentlich machen.