Neues Zeltdach für den Ravensburger Weihnachtscircus

Der Ravensburger Weihnachtscircus bekommt ein neues Zeltdach: „Wir investieren in eine neue Zeltplane und in eine zweite Wand“, sagt Zirkusdirektor Elmar Kretz, der dieses Jahr zum elften Mal mit seiner Show über Weihnachten auf dem Platz vor der Oberschwabenhalle gastiert.

Einen sechsstelligen Betrag gibt Kretz, der Unternehmer aus dem bayerischen Oberreute, für rund 1600 Quadratmeter verarbeitetes thermoplastisches Polymer-Gewebe aus, heißt es in einer Mitteilung des Zirkus. Schon bei den 30 Vorstellungen zwischen Weihnachten und Dreikönig soll die neue Konstruktion merkbare Vorteile bieten, so der Zirkusdirektor: „Das neue Zelt bekommt eine zweite Seitenwand. Der Hohlraum zwischen Außenwand und Innenwand spart große Mengen Energie – wie beim Doppelglasfenster.“

Aufbau wird vom TÜV geprüft

Alle Ausgänge bekommen Vordächer, so tropft es an den Übergängen nicht mehr herein, wenn es regnen sollte. Sorgfältig ausgetüftelte technische Kniffe sorgen dafür, dass der Luftstrom im Zelt optimal verläuft und die Temperatur auf der Tribüne stimmt, heißt es im Pressetext weiter. Mit einem Spezialist für Großheizungen entwickelte Kretz in den letzten Jahren ein System, bei dem der Ausblasstrom unter den Sitzreihen verläuft. „Über diese Verteilung schaffen wir es, dass im Bereich des Publikums immer eine angenehme Temperatur herrscht – selbst wenn es draußen eisige Minustemperaturen hat“, wird Kretz in dem Pressetext zitiert.

Optisch werden die Besucher kaum eine Veränderung feststellen. „Natürlich ist das neue Dach schneeweiß und glänzt“, sagt der Zirkusdirektor. Die roten Sterne um die vier 18 Meter hohen Hauptmasten werden bleiben. Das Design verändert sich minimal: Die Zeltkuppel wird innen dunkelblau gestaltet. „Das bietet uns ganz andere Möglichkeiten bei den Lichteffekten“, erklärt Elmar Kretz. Jedes Jahr investiert er sehr hohe Beträge in eine aufwändige Licht- und Ton-Technik. Auf der neuen Oberfläche des Großzirkuszelts, mit 42 Meter Durchmesser, sollen die Einstellungen jetzt noch spektakulärer wirken.

Damit passt das Zelt zur Auswahl an Künstlern, die der Zirkusdirektor nach Ravensburg eingeladen hat „Wir haben dieses Jahr eine spektakuläre Flugtrapeznummer“, sagt er. Die Gruppe präsentiert „eine akrobatische Riesenkonstruktion“ unter dem neuen Zirkuszeltdach. Dazu setzt Kretz auf zwei Newcomer: „Die beiden Damen kommen direkt aus Paris. Von ihnen spricht im Moment jeder in der Branche.“ Ein dritter Schwerpunkt liege in diesem Jahr auf Komik. Und natürlich auf Pferdedressur, der Ursprung des Ravensburger Weihnachtscircus.