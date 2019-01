Neues Wanderprogramm: Rügen eines der Ziele 2019 beim Albverein

Aha-Erlebnis für Karlheinz Beck, den Leiter des städtischen Amtes für Schule, Jugend und Sport, in der 127. Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Ravensburg des Schwäbischen Albvereins im Ochsen: Er habe, so Grußredner Beck, noch nie eine Mitgliederversammlung erlebt, wo man zu Beginn gesungen habe. Beim Albverein gehört ein Wanderlied am Anfang und am Schluss einfach dazu. Und noch eine Überraschung für Beck, der den OB vertrat: Die Stadt gehörte diesmal zu den Jubilaren, wurde von der Ortsgruppe für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Für jeden die richtige Tour

Mit den Worten: „Es war für jeden etwas dabei“, umriss die Vorsitzende Hannelore Blum das Angebot an Touren im Sonnenjahr 2018, darunter Highlights wie eine Tourenwoche im Passauer Land und Wochenendausflüge nach Nürnberg und Straßburg mit einem Besuch des Europaparlaments, sowie eine Radwanderwoche von der Kärntner Seenplate bis an die italienische Adria. Für das aktuelle Jahr ist eine gemeinsame Woche der Fuß- und Radwanderer auf der Insel Rügen geplant (15. bis 22. Juni) und ein Besuch der Bundesgartenschau in Heilbronn (14. Juli). Fortgesetzt wird die Tradition, jeweils zweimal jährlich gemeinsam mit der Ortsgruppe Weingarten zu wandern (14. April und 29. September). Auch das Elsass, Colmar und Cayserberg sind ein Ziel ((21./22. September). Doch zunächst steht das obligatorische Fischessen in der Fenkenmühle an (3. Februar). Dass es der Ortsgruppe im vergangenen Jahr gelungen ist, acht neue Mitglieder zu gewinnen, die den Altersdurchschnitt etwas senken, stellte Hannelore Blum erfreut fest. Sie erhofft sich von der diesjährigen Ehrenamtsmesse in der Oberschwabenhalle, wo die Ortsgruppe mit einem Stand vertreten sein wird, einen weiteren Mitgliederzuwachs. Der Dank der Vorsitzenden galt allen Wanderführern für ihren Einsatz, nicht zuletzt den beiden bewährten Fachwarten Helmut Büg (Wandern) und Alfons Pfeiffer (Wege).

Grußredner Beck würdigte „das, was Sie ehrenamtlich für die Gesellschaft tun. Es ist einfach nicht bezahlbar.“ Er erwähnte, dass die Ortsgruppe bereits seit über 35 Jahren ein Angebot im Rahmen des Ravensburger Ferienprogramms macht. Hier hat sich der frühere Gauvorsitzende Heinz Niederer verdient gemacht. „Bleibet Se so lustig und entspannt“ empfahl Beck abschließend und fand es „einfach toll“, dass beim Ravensburger Albverein die Frauen regieren.

Insgesamt 550 Stunden im Einsatz

Wanderwart Büg nannte beeindruckende Zahlen. So waren die Wanderführerinnen und -führer 2018 insgesamt 550 Stunden im Einsatz. Neu zu dem Team hinzugestoßern sind Elfriede Regali und Anton Keller. Wegewart Pfeiffer, der das Albvereinswegenetz um Ravensburg mit einer Gesamtlänge von 100 Kilometer betreut, bat ihn anzurufen, wenn gravierende Mängel festgestellt werden. Es sei doch sehr peinlich, wenn – wie geschehen – Fernwanderer nicht mehr weiterkommen, weil der Wanderweg blockiert sei.

Im Namen des Bodenseegaues leitete Dieter Detsch, dessen stellvertretender Vorsitzender, die Ehrung der Jubilare ein, indem er die in der Ortsgruppe geleistete Arbeit lobte und besonders anerkannte, dass Vorsitzende Blum auf das Thema Datenschutz eingegangen war. „Für Vereine wie uns ist das zwar total überzogen, aber wir müssen es umsetzen.“ Außer der Stadt Ravensburg konnte auch Franz Scherr Urkunde und Ehrennadel für 70 Jahre Mitgliedschaft von ihm entgegennehmen. Franz Josef Merk (60 Jahre) war das nicht mehr vergönnt. Er war im vergangenen Jahr gestorben. Für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Margareta Rössler und Wilhelm Stotz, für 25 Jahre Christa und Robert Bierenstiel. Eine Diavortrag von Helmut Büg ließ abschließend das Wanderjahr 2018 noch einmal lebendig werden.