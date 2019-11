Neues von Peter Berger

Passend zum Landesjazzfestival präsentiert der Neue Ravensburger Kunstverein (NRVK) die neuesten Arbeiten von Peter Berger. Vernissage ist am Donnerstag, 14. November, um 19 Uhr im NRVK, Möttelinstraße 17. Bereits 1992 hat der einstige Video-Pionier im Möttelin eine Zwei-Kanal-Installation gezeigt. Nun kommt er mit seinen Miniaturen zurück.

Trifft man unvorbereitet auf Peter Bergers plastisches Oeuvre, hat man laut Ankündigung des NRVK den Eindruck Viktor Frankenstein hätte sich nach der Zombi-Apokalypse in einen Spielzeugladen verlaufen. Seine Arbeiten zeigen absurde Szenerien und unmögliche Wesen. Da gibt es Fische mit Propellern, plüschige, einäugige Monster und Untote in skurrilen Alltagsszenen. Trotz oder gerade wegen ihrer Fabelhaftigkeit haben die Objekte und Miniaturen oftmals einen seltsamen Bezug zum aktuellen Tagesgeschehen, so die Veranstalter.

Peter Berger trat in der Vergangenheit vor allem als Experimentalfilmer und Performer in Erscheinung. 1988 gründete er die Mulit-Media-Performer-Gruppe Exposure, die mit ihren Auftritten bis Mitte der 1990er-Jahre für Aufsehen in der Region gesorgt habe. Seine analogen Videoarbeiten entstanden in Genre übergreifenden Kooperationen mit Musikern, Literaten, Theatermachern und Tänzern. Er sei das visuelle Mastermind hinter dem Projekt One System gewesen, bei dem Jürgen Mäschle für die Musik zuständig war. Das erste Video der Band Kiwisex lief in Dauerschleife auf dem damals neuen Musiksender VIVA. Laut Pressemitteilung könnte für das Landesjazzfestival kaum jemand besser zum Neuen Ravensburger Kunstverein passen als Berger.

Für die Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag, 14. November, wird Johannes Sturm (Johnny Morphine), Frontmann der Band Kiwisex, die Plattenteller bedienen. Zur Finissage der Ausstellung am Sonntag, 19. Januar 2020, gibt es ein Künstlergespräch mit Peter Berger, bei dem er auch frühe Filme und Videoarbeiten zeigen wird.