Neues Stadtquartier feiert Richtfest

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts stand dort eine Papiermühle, danach zog die Maschiennfabrik Bezner auf das 11 000 Quadratmeter große Areal zwischen Holbein- und Wangener Straße: Am Dienstag, 5. Juni, nun ist Richtfest für die vier Mehrfamilienhäuser, die die Firma Reisch dort hochzieht. Das Quartier verwandelt sich gerade in ein stadtnahes Wohngebiet und heißt künftig Mühlenviertel.

Abgesehen von Reisch ist dort auch eine Baugemeinschaft aktiv: Sie baut zehn Wohnungen in den Beznerturm. Und die BruderhausDiakonie saniert das Backsteingebäude in der Holbeinstraße 32 für 4 Millionen Euro so, dass darin Behindertenwerkstätten sowie ein öffentliches Café samt Tante-Emma-Laden Platz finden. Das Projekt ist laut Andreas Weiß von der BruderhausDiakonie „weitgehend abgeschlossen“: Er geht davon aus, „dass wir im August einziehen können“. Café und Nahversorger sollen dann im September an den Start gehen.

Ehe die Mitglieder der Baugemeinschaft am Zug sind, dauert es noch: Nachdem sie sich Mitte 2014 gefunden und zunächst zu einer Planungsgemeinschaft zusammengetan hatten, wurde daraus 2016 die Baugemeinschaft. Nach fünf Jahren, die mit zahllosen Gesprächen, dem Einbringen und Abstimmen eigener Gestaltungsideen und jeder Menge Kompromisse gefüllt waren, hoffen die Bauherren um Michael Bihler und seinen Schwager Christoph Bender, dass es im Herbst 2019 mit dem Einzug in die zehn Wohnungen klappt.

Bis dahin brummt in den insgesamt 54 Wohnungen, die Reisch dem Areal baut, schon das Leben: Die Übergabe ist für April 2019 geplant. 90 Prozent der Wohnungen sind bereits verkauft. Bis auch die Außenanlagen samt öffentlich zugänglichem Quartiersplatz fertig sind, wird es wohl Sommer 2019 werden. Im Reisch-Gesamtbudget von 20 Millionen Euro Investitionskosten ist auch die alte, 340 Quadratmeter große Markthalle enthalten: Diese soll zu loftartigen Büros mit besonderem Flair umgebaut werden.