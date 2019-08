Neues Ravensburg Memory wird verkauft

Das beliebte Ravensburg Memory ist nun wieder im Verkauf. Der Spieleklassiker von der Stadt Ravensburg und Spielwaren Fischinger wurde in Kooperation mit der Ravensburger AG neu gestaltet und produziert, teilt die Stadt mit. Die Bildkärtchen zeigen die vielfältigen Familienangebote und Sehenswürdigkeiten der Stadt, wie zum Beispiel das Museum Ravensburger, die Kinderstadtführung „Geheimnisvolle Türme“ sowie den Mehlsack. Die 36 Bildpaare sprechen Spielbegeisterte aller Altersgruppen an. Erhältlich ist das Ravensburg Memory ab sofort für 16,99 Euro bei Spielwaren Fischinger und in der Tourist Information Ravensburg, Marienplatz 35.