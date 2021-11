Neues Programm der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg

Einsamkeit in der Literatur, fairer Handel und Zen-Übungen: Die Katholische Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg hat ihr weiteres Programm veröffentlicht.

Referent Michael Krämer begibt sich in einer Online-Veranstaltung am Montag, 22. November, um 19.30 Uhr auf eine literarische Reise zum Thema „Einsamkeit in der Literatur“. Teilnehmer erwartet eine kleine literarische Blütenlese zum Thema “Einsamkeit„ samt interpretierenden Hinweisen. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Eine Anmeldung ist bis 19. November unter Telefon 07371 / 935 90, E-Mail info@keb-bc-slg.de oder online unter www.keb-bc-slg.de erforderlich.

Wie fairer Handel funktionieren kann, erläutert Martin Lang, Fairhandelsberater beim Dachverband Entwicklungspolitik in Baden-Württemberg, am Mittwoch, 24. November, um 14.30 Uhr bei der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg in der Allmandstraße 10. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung telefonisch unter 0751 / 361 61 30 oder per E-Mail unter info@keb-rv.de erforderlich. Es gelten die am Veranstaltungstag gültigen Corona-Regelungen.

Um die Übung der stillen Meditation geht es bei den zwei Zen-Übungstagen mit Tobias Reiss am Wochenende des 4. und 5. Dezember. Der Kurs am Samstag steht unter dem Leitbild „Verwandlung - Hingabe“. Das Thema des zweiten Kurses lautet „Verwandlung – neu werden“. Jeder Kurstag ist auch separat buchbar. Eine Anmeldung bis 29. November unter www.keb-rv.de ist unbedingt erforderlich. Die Kursgebühr beträgt pro Kurstag 35 Euro.