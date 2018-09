Neues Programm beim Mehrgenerationenhaus

Das Mehrgenerationenhaus im Gänsbühl bietet im Herbst wieder ein neues Programm an. Ziel ist es laut Pressemitteilung, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. 130 Bürger sind dort aktiv und bieten ehrenamtlich Begegnungsmöglichkeiten wie Spielenachmittage, den Kontakt- und Freizeit-Treff „Kommmit“, Wanderungen der Naturfreunde Ravensburg, den Witwen-Stammtisch, Schach im Freien, Kaffeenachmittage und den Single-Treff für Alleinstehende von 50 bis 65 Jahren an.

Die Angebote von Kultur und Bildung sollen jedem Bürger die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen: Darunter gibt es eine Sprechstunde vom Mediatoren-Team, italienische und spanische Konversationsangebote, Mal-Treffs, Reisevorträge, eine Fotogruppe, Literatur- und Lese-Treffs und regelmäßige Ausstellungen.

Hilfe für Kinder und Familien

In der Kategorie Musik und Tanz gibt es neben verschiedenen Tanz- und Gesangsgruppen auch das nächste Folk-Pop-Frühstück am Samstag, 22. September, im Café Miteinander. Unterstützung erfahren Kinder und Familien unter anderem in Eltern-Kind-Gruppen und bei Wellcome – Hilfe für Familien. Außerdem gibt es unterstützende Angebote des Kooperationspartners Sonja Reischmann Stiftung, den Stammtisch der Wahl-Omas und Trauerbegleitung für Kinder.

Im Bereich Asyl und Migration unterstützt der Arbeitskreis Asyl Ravensburg-Weingarten in Form von rechtlicher Beratung, Begleitung zu Behörden, Vermittlung von Sachspenden und Deutschunterricht. Der Bereich Gesundheit und Prävention bietet Angebote, um den Körper fit zu halten, wie Qigong, Klangmeditation, Seniorengymnastik mit Sturzprophylaxe, Fußpflege, Massage und Treffen der Epilepsiegruppe und der Amsel-Gruppe der MS-Betroffenen. Neu startet die Selbsthilfegruppe für Frauen nach Krebs.

Mit dem Schwerpunkt Hilfe und Teilhabe stehen Menschen mit wenig Geld eine Vielzahl an Projekten und Angeboten zur Verfügung: Bücherflohmarkt, Computerarbeitsplatz, Fahrrad-Check und Reparaturservice vom Handwerker-Team, Kleidermarkt, Gemüse der Foodsharer, Benefiz-Flohmarkt, Auslage von Tageszeitung und Illustrierten.