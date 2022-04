Neues „Oberland“-Heft im Buchhandel

Die aktuelle Ausgabe der Kreiszeitschrift „Oberland“ ist erhältlich, teilt das Landratsamt mit. Interessenten finden es im Buchhandel und in den Kulturhäusern des Landkreises, der Preis für ein Exemplar beträgt sieben Euro. Thematisch gehe es um Literatur, Geschichte und Musik im Landkreis Ravensburg, heißt es. Unter anderem finden Leser Berichte über das ehemalige Palais Katharina Schelers in Wangen, Günter Grass in Großholzleute und das Oberschwäbische Rockarchiv.