Neues Oberland-Heft bringt eher Unbekanntes ans Tageslicht

In der aktuellen Ausgabe 1/2019 präsentiert die Kreiszeitschrift „Oberland“ zahlreiche kurzweilige Beiträge zur Geschichte, Kultur und Natur. Das Heft ist laut Mitteilung des Landratsamts ab sofort im Buchhandel und im Kulturbetrieb des Landkreises Ravensburg für sieben Euro erhältlich.

„Starke Frauen an der Seite der Truchsessen von Waldburg“ stellt unter anderem Bernd Mayer in seinem Beitrag vor. Sechs Persönlichkeiten – aus dem 14. bis zum 20. Jahrhundert – skizziert der Autor, die auf den unterschiedlichsten Gebieten wichtige Impulse für das Haus Waldburg und die Region gegeben haben: sei es im Bereich der Bildenden Kunst (die kunstsinnige Isabella von Arenberg), der Architektur (die baufreudige Johanna von Zimmern) oder der Politik (die politisch aktive Adelheid von Schönburg-Glauchau).

Schwarzbauer schreibt über den Maler Herburger

Etwas in Vergessenheit geraten ist laut Mitteilung auch der Maler Julius Herburger, der eine der prägenden Gestalten der Kunst in Oberschwaben in der Nachkriegszeit war. Der Ravensburger Kulturamtsleiter Franz Schwarzbauer betrachtet in seinem Aufsatz ein lange verschollenes Gemälde Herburgers – „Picknick mit Zuschauer" aus dem Jahr 1948. Das großformatige Gemälde war jüngst in einer Herburger-Ausstellung auf dem Hohenkarpfen zu sehen und stimmt nachdenklich. Der Autor zieht zahlreiche Vorbilder aus der Kunstgeschichte und historische Parallelen der Nachkriegszeit heran, um sich dem rätselhaften Bild zu nähern.

Rätselhaft sind auf den ersten Blick auch etliche halb versunkene Kegel auf einer Wiese in der Ravensburger Weststadt. Des Rätsels Lösung. Es handelt sich um sogenannte Einmannbunker – Kleinbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Rund ein Dutzend dieser prosaischen Kriegsdenkmale sind über den „Höllkellern“ noch sichtbar. Die Bunker dienten bei Luftalarm Menschen als Zuflucht, die keine öffentlichen Schutzräume erreichen konnten oder zur Beobachtung und zur Bewachung gefährdeter Objekte oder Verkehrswege vor Ort ausharren mussten. Im konkreten Fall stehen sie, schreibt Hans Ulrich Rudolf in seinem Beitrag, in Zusammenhang mit darunter liegenden „Montagehallen“, für deren Luftaustausch und als Notausstiege sie wohl dienten.