Neues Fortbildungsprogramm für Ehrenamtliche

Das neue Fortbildungsprogramm für Ehrenamtliche „Freiwillig aktiv“, gültig für den Zeitraum Oktober 2022 bis Januar 2023, kann ab sofort im Bereich Bürgerschaftliches Engagement auf der Webseite des Landkreises abgerufen werden: www.rv.de/freiwillig-aktiv. Das teilt das Landratsamt Ravensburg in einem Schreiben mit.

Das Fortbildungsprogramm „Freiwillig aktiv“ richtet sich an Bürgerinnen und Bürger des Landkreis Ravensburg, die sich im sozialen Bereich engagieren. Mit diesem Angebot möchte sich der Landkreis für die zahlreichen ehrenamtlich geleisteten Stunden bei allen Ehrenamtlichen bedanken. Besonderer Dank gilt dabei denjenigen, die sich in hervorgehobener Rolle, zum Beispiel im Vorstand eines Vereins, als Gruppenleitung oder als Einsatzleitung engagieren. Die Teilnahme an den in der Broschüre aufgeführten Kursen kann für Sie bis zur Hälfte der anfallenden Kursgebühren vom Landkreis bezuschusst werden.