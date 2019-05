Neues Fortbildungsangebot für Pädagogen

Über die Sprachzeit genannte Bildungsreihe informiert der Landkreis Ravensburg am Donnerstag, 23. Mai, um 16.30 Uhr. Veranstaltungsort ist das kup Ravensburg (Parkstraße 40).

Das neue Qualifizierungsangebot richtet sich an Pädagogen im Landkreis Ravensburg, die sich in Sachen Sprachbildung und -förderung fortbilden und vernetzen wollen, und wende sich laut Mitteilung flexibel, bedarfsorientiert und thematisch reichhaltig an pädagogische Fachkräfte in der Tagespflege, in Kitas und Grundschulen – auch wenn sie noch in Ausbildung oder Studium sind. Die Fortbildungsmodule sind demnach kostenfrei und vermitteln kompakte Basisinhalte der Sprachbildung ebenso wie vertiefende Inhalte zu differenzierten Themen der Sprachförderung. Als Besonderheit bietet Sprachzeit auch regelmäßige und moderierte Vernetzungstreffen an, wie es heißt. Sprachzeit wird von des Hörsprachzentrums, der Caritas, der Pädagogischen Hochschule, der katholischen Gesamtkirchengemeinde, des Instituts für soziale Berufe sowie des Sozialpädiatrischen Zentrums durchgeführt.