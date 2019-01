Neues Beratungsangebot in Rentenfragen

Als Laie bei Rentenfragen noch durchzublicken, ist fast unmöglich. Um dem entgegenzuwirken, gibt es ehrenamtliche Rentenberater. Seit kurzem bietet die Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) für die Region eine Rentenberatung an, die zeitlich individuell in Anspruch genommen werden kann. Die Versichertenberaterin Elke Böpple vereinbart laut Mitteilung nach Bedarf und Möglichkeit mit Interessierten einen Beratungstermin. Durch die Online-Verbindung mit der Rentenzentrale kann vor Ort genaue Auskunft gegeben werden. Wer eine Beratung in Anspruch nehmen möchte, kann sich telefonisch bei der KAB/Betriebsseelsorge unter Telefon 0751/ 21040 oder per E-Mail unter kab@betriebsseelsorge.de wenden und einen Termin vereinbaren. Das Beratungsgespräch findet in den Räumen der KAB/Betriebsseelsorge in der Allmandstraße 10, in Ravensburg statt. Auf dem Bild zu sehen sind (von links): Peter Niedergesäss, KAB-Diözesanleiter, Elke Böpple, Rentenberaterin, und Werner Langenbacher, Betriebsseelsorge. Foto: Katholische Betriebsseelsorge