Neues aus dem KreisLandfrauenverband Ravensburg

Im April trafen sich der Kreisvorstand und die Ortsvorsitzenden zur alljährlichen Generalversammlung im Seminarraum der Firma Eisele in Menzenweiler.

Die Vorsitzende Gisela Eisele berichtete nach der Begrüßung über ihre Tätigkeit als Kreisvorsitzende in den vergangenen drei Jahren. Obwohl in 2020 die Vereinsaktivitäten aufgrund der Corona-Pandemie beinahe zum Stillstand kamen, fanden im Jahre 2021 doch wieder etliche Aktivitäten statt. Die Beteiligung an der Gusto-Messe oder die Bewirtung auf der Agraria stellte die Vorstandschaft wieder vor ganz neue Herausforderungen.

Im Anschluss erläuterte Kassiererin Anja Rapp die Finanzen des KreisLandFrauenverbandes. Die Kassenprüferinnen Gabi Prestel und Anita Bayer bestätigten Anja Rapp eine sehr ordentliche und präzise Kassenführung.

Die neue Fassung der Satzung wurde von Gisela Eisele unter Mitwirkung von Herrn Rechtsanwalt Heiner Klett überarbeitet und bei der Generalversammlung vorgestellt sowie einstimmig beschlossen. Herr Klett führte dann gleich noch die Entlastung der Vorstandschaft durch und diente als Wahlleiter. Bei der offenen Abstimmung wurden Vorstandschaft und Kassiererin jeweils einstimmig entlastet.

Die Amtszeit des Kreis-Vorstands war ausgelaufen und so standen wieder Wahlen an. Bis auf Waltraud Bühler stellten sich alle Mitglieder des Vorstands zur Wiederwahl. Dafür stellte sich Frau Sandra Pfaff (Ortsvorsitzende Altshausen) neu zur Wahl für die Vorstandschaft.

Frau Andrea Oberhofer beendete ihre Tätigkeit als Kreisgeschäftsführerin und bleibt weiterhin als Beisitzerin in der Vorstandschaft. Frau Anita Bayer, bisher Beisitzerin, übernahm ihr Amt als ehrenamtliche Geschäftsführerin im Tausch.

Ergebnis der Wahlen: Erste Vorsitzende: Gisela Eisele; Stellvertreterinnen: Gabi Prestel und Luitgard Kreuzer; Beisitzerinnen: Waltraud Allgäuer, Doris Sonntag, Andrea Oberhofer, Martina Schäfer und Sandra Pfaff; Kassiererin: Anja Rapp; Schriftführerin: Anita Bayer.