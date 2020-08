Neues Angiographiegerät am St.-Elisabethen-Klinikum

Große Reichweite, beste Handhabbarkeit, niedrige Strahlendosis: Chefarzt Martin Heuschmid ist vom neuen Angiographiegerät am St.-Elisabethen-Klinikum in Ravensburg begeistert. 350 000 Euro hat die Oberschwabenklinik in den Austausch des 14 Jahre alten bisherigen Gerätes investiert. Eine Investition, von der sowohl die Patienten als auch die behandelnden Ärzte profitieren, teilt die Oberschwabenklinuik mit.

„Diagnostische und Interventionelle Radiologie“ heißt die Klinik, die Heuschmid leitet. Die Radiologen fertigen mit ihren Geräten nicht nur Aufnahmen vom Körperinneren für eine exakte Diagnostik an. Sie therapieren darüber hinaus durch Interventionen, die eine Operation ersetzen können, auch selbst Erkrankungen. Die Angiographie, bei der vorzugsweise über die Leiste oder den Ellenbogen ein Katheter in die Arterie eingeführt wird, ist technische Voraussetzung dafür. Sie ermöglicht laut Mitteilung die Darstellung der Gefäße mittels eines Kontrastmittels und Röntgen sowie das Verschließen oder Weiten erkrankter Gefäße.

An das Bildsystem PACS angeschlossen

Die Angiographie ist ein wesentliches Merkmal eines Klinikums der Zentralversorgung wie dem EK. Erneuert worden ist am EK das monoplane Aufnahmesystem mit einer Aufnahmeebene. Im Nachbarraum steht darüber hinaus ein biplanes Gerät, das eine Gefäßdarstellung auf zwei Ebenen ermöglicht. Diese wird vor allem von den Neuroradiologen genutzt. „Wir sind auf alle Arten radiologischer Untersuchungen und Interventionen eingerichtet“, betont Heuschmid.

Die Angiographie ist an das Bildsystem PACS der Oberschwabenklinik angeschlossen. Damit können auf dem Doppel-Monitor der Anlage auch Bilder aus früheren Untersuchungen des Patienten aus dem digitalen Archiv eingespielt werden. Die Ärzte können noch während der Untersuchung die Informationen von Voraufnahme im Untersuchungsraum berücksichtigen, was unter anderem bei onkologischen Eingriffen an der Leber oder bei aktiv blutenden Gefäßen wichtige Erkenntnisse bringen kann.

Ein Stück zusätzlicher Sicherheit

Die Angiographie hilft auch Patienten, die an einer Verengung der Darmarterie leidet. Diese geht nach Mahlzeiten mit krampfartigen Bauchschmerzen einher. „Diese Patienten erleben eine schlimme Einschränkung der Lebensqualität“, sagt Heuschmid. Die Arterie wieder zu weiten, damit der Darm durchblutet ist, dauert eine halbe bis eine dreiviertel Stunde und befreit die Patienten von ihrem Leiden.

Zusammen mit der neuen Angiographie ist ein WLAN-gesteuerter Ultraschallkopf angeschafft worden, heißt es in der Mitteilung. In Sekundenschnelle kann der Arzt zum Beispiel im Halsbereich erkennen, wo die Arterie verläuft und wo die Venen sind, die er beim Einstich treffen möchte. Ein Stück zusätzlicher Sicherheit für den Patienten, sagt Heuschmid.