Neuer Vorstand und zehn Jahre ravensburger clowns

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der ravensburger clowns e.v., Verein für Clownvisiten in Seniorenheimen, Kliniken und sozialen Einrichtungen, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Am 2. März 2012 wurde der Verein gegründet, unter anderen von Andreas Weisser, der nun nach dieser langen Zeit aus dem Vorstand ausscheidet. Neu gewählt wurden Ende Februar als 1. Vorstand Christina Wallisch, 2. Vorstand Ute Dreher und Kassenwart Karin Buhl, die bereits die Jahre davon schon in dieser Funktion im Verein tätig war. Tatkräftig unterstützt werden die drei von Vanessa Schwinn als Beisitzerin (nicht auf dem Bild). Selbstverständlich wird der neue Vorstand weiterhin den Sinn und Zwecke des Vereins fortsetzen, mit Clownvisiten Humor in die Winkel und Ecken aller Herzen und Häuser zu zaubern. Echte Pionierarbeit gelang dem ravensburger clowns e.v. ab 2012 in der Region Oberschwaben/Bodensee/Allgäu mit Visiten in Seniorenheimen. Bekannt seit den 90er Jahren sind die Clownbesuche auf Kinderstationen in Krankenhäuser, aber für Senioren war es absolut neues Terrain. Gerade die Figur des „stolpernden“ Clowns und der dementiell Erkrankte können sich auf Augenhöhe begegnen. Nun freuen wir uns sehr, mit der Gründung einen Meilenstein in Oberschwaben gesetzt zu haben in Sachen Clown und Humor. Wir sind aber nicht nur stolz darauf, sondern vor allem dankbar, dass so viele Einrichtungen, Häuser, Hausleitungen und das Team an unsere „Herzenssache“ geglaubt haben, dass Clowns bei al(l)ten Menschen viel bewirken können. DANKESCHÖN! Damit haben wir angefangen. 2022 stehen wir hier: 16 ausgebildete Clowns besuchen insgesamt 21 Institutionen, das heißt 18 Seniorenheime, 1 Kinderheim, 1 Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit geistig-psychischer Behinderung, 1 Onkologiestation, 1 Pallativstation. Das sind 1072 Visitenstunden im Jahr 2021! Somit möchten wir hiermit heute und auch das ganze Jahr DANKE sagen! Allen Häusern, Bewohnern, Spendern und Förderern sowie Stiftungen, die unsere Arbeit möglich machen. Jede Spende kommt direkt an und fließt, bis auf einen geringen administrativen Anteil, direkt an die, die sie brauchen. Und dafür danken wir auch unseren Mitgliedern und aktiven Clowns, die sich stark machen mit vielen Ehrenamtsstunden. Feiern Sie mit uns zehn Jahre ravensburger clowns e.v. Ihr neuer Vorstand! Spendenkonto: IBAN DE40 6905 0001 0024 8127 86, www.ravensburger-clowns.de.