Neuer Versammlungsort lockt mehr Gäste

Viele Jahre hatte der FDP-Kreisverband Ravensburg seinen Neujahrsempfang im Nebenzimmer des Hotels Altdorfer Hof in Weingarten abgehalten und dort kaum noch ausreichend Platz gefunden für seine Gäste. Deshalb traf man sich am Donnerstagabend erstmals, flankiert von Exponaten junger Künstler, in der Ausstellungshalle von Columbus.

Gastrednerin war die Bundestagsabgeordnete Katja Suding aus Hamburg, die wie ihr Büronachbar Benjamin Strasser aus Berg neu ins Berliner Parlament eingezogen war. „Für FDP-Verhältnisse ist das schon fast eine Großveranstaltung“, bemerkte Strasser, als er unter den schätzungsweise hundert Gästen Oberbürgermeister Daniel Rapp und mehrere Bürgermeister sowie Vertreter von Behörden und Institutionen willkommen hieß. In seinem Grußwort wies Rapp darauf hin, dass nicht nur Hamburg seit dem Spätmittelalter eine bedeutende Handelsstadt ist, sondern auch Ravensburg in dieser frühen Zeit eine Handelsgesellschaft von europäischem Rang besaß. Das werde im Geschichtsunterricht an den Schulen des Landes zu Unrecht weitgehend unterschlagen.

Doch an diesem Abend ging es vor allem um das politische Geschehen der Gegenwart mit Kommunal-, Europa- und mehreren Landtagswahlen. Strasser wie Suding mahnten die demokratischen Parteien zu sachbezogener Politik, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, und zu weniger Hysterie im Umgang mit Populisten. In ihrer Rede streifte Katja Suding eine Reihe von Politikfeldern und kam zu dem Schluss, dass ihre Partei gut ein Jahr nach dem Wiedereinzug in den Bundestag gut gerüstet sei für alle Eventualitäten: „Wir wissen nicht, ob es am Ende des Jahres noch die Große Koalition geben wird. Das hängt nicht zuletzt von den Wahlergebnissen ab.“ An erster Stelle nannte Suding die Bildungspolitik. Der Bildungsföderalismus in seiner heutigen Form sei dringend reformbedürftig. Dabei müsse der Bund mehr Einflussmöglichkeit erhalten, um bessere Chancen für alle Bevölkerungsschichten zu erreichen. In der Familienförderung müssten die unterschiedlichen Leistungen zusammengeführt werden, damit die Leistungsberechtigten nicht durch einen Berg von Anträgen abgeschreckt werden: „Armut darf sich nicht mehr vererben.“ Gute Schulbildung und berufliche Qualifizierung seien aber auch nötig in einer zunehmend digitalisierten Welt, sagte Suding und forderte bessere Rahmenbedingungen für ein lebenslanges Lernen.

Entwurf für Zuwanderungsgesetz zu diffus

Der Entwurf für ein Zuwanderungsgesetz ist nach ihrem Geschmack noch mit zu großen Hürden für eine qualifizierte Zuwanderung behaftet und zu diffus. Aber auch in der Steuer- und Finanzpolitik fordert die FDP- Politikerin mehr Mut, um sich auf eine abschwächende Konjunktur einzustellen. Und bei der anstehenden Reform der Grundsteuer schaffe das von Minister Olaf Scholz bevorzugte Modell ein Bürokratiemonster, das außerdem die Mieten weiter nach oben treibe.

Was die Dieselfahrverbote betrifft, so müssten nach dem jüngsten Vorstoß von 107 Lungenfachärzten die bestehenden Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub nochmals genau untersucht werden.

Als Gastgeschenk überreichte Benjamin Strasser seiner Hamburger Kollegin einen Spatzenhobel und ein schwäbisches Kochbuch statt des obligatorischen Ravensburger Weins, nachdem er an die Besucher appelliert hatte, bei der Europawahl die politischen Kräfte zu unterstützen, die für den Erhalt der europäischen Wertegemeinschaft eintreten.