Neuer Studiengangsleiter an der Dualen Hochschule

Zum 1. April ist Gregor Hopf an der DHBW Ravensburg als Studiengangsleiter im Medien- und Kommunikationsmanagement tätig. Sein Fokus dabei ist die Digitalisierung der Wirtschaft mit dem Schwerpunkt auf der Medien- und Kommunikationsbranche. Das teilt die DHBW mit.

Der digitale Wandel mit den Schwerpunkten digitale Geschäftsmodelle und Kommunikation in den sozialen Onlinemedien ist bereits seit vielen Jahren das Thema von Hopf. Seit 13 Jahren lehrte er in dem Bereich an der Hamburg School of Business Administration, der dualen Hochschule der Hamburger Wirtschaft. Dort baute er auch einen Studiengang übergreifenden Wahlbereich auf.

Mit dem Umzug von Hamburg in den Süden Deutschlands betritt Gregor Hopf alles andere als Neuland – als gebürtiger Bad Cannstatter freut er sich über die Rückkehr in die alte Heimat. Den Kontakt hatte er übrigens immer gehalten, mit Stationen als Mitarbeiter im Baden-Württembergischen Landtag und im Staatsministerium. Der digitale Wandel, dessen Triebkräfte, Auswirkungen und Mechanismen sind auch das Thema verschiedener Vorträge und Publikationen von Gregor Hopf.

Studiert hatte der neue Ravensburger DHBW-Professor zunächst in Bayreuth, BWL und Theaterwissenschaften. Seinen MBA machte er mit einem Fulbright Stipendium an der Kelley School of Business in den USA. Aufbauend auf einem Master of Science in Wirtschaftsgeschichte von der London School of Economics, promovierte er an der LSE zum Thema der wirtschaftlichen Entwicklung Singapurs. Berufliche Stationen brachten ihn nach New York, London und Hamburg, wo er mehr als 15 Jahre in der Medienbranche mit einem großen Schwerpunkt auf Live-Entertainment tätig war.