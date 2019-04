Neuer Studiengang Data Science

Der Studiengang Wirtschaftsinformatik ist seit vielen Jahren ein Erfolgsmodell an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Ravensburg. Immer wichtiger wird derzeit die Bedeutung von Daten. Die neue Studienrichtung Data Science in der Wirtschaftsinformatik trägt dem Rechnung. Start für das neue Studienangebot ist in diesem Oktober.

Der Studiengang Wirtschaftsinformatik mit der Studienrichtung Business Engineering an der DHBW ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen, rund 300 Studierende sind derzeit eingeschrieben.

Das bildet ab, dass heute sämtliche Prozesse in Unternehmen aller Branchen durch computerbasierte Informationstechnik gesteuert werden. Neu ab Oktober wird es im Studiengang Wirtschaftsinformatik nun die Studienrichtung Data Science geben. Es wird immer wichtiger, die immense Menge an Daten möglichst zielgerichtet zu sammeln.

Es gilt, die Daten mittels verschiedener Methoden sinnvoll auszuwerten, zu visualisieren und schließlich in den Unternehmenskontext und in die Geschäftsprozesse einzubinden. Zukunftsfelder wie „Machine Learning“ und „Künstliche Intelligenz“ werden wesentlich auf diese entsprechenden Datengrundlagen angewiesen sein.

„Wir reagieren mit dem neuen Studienangebot Data Science auf den Bedarf nach solchen Datenspezialisten in vielen Unternehmen“, sagt Professor Stephan Daurer, der diese Studienrichtung leiten wird.