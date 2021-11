Neuer Roman heißt „Am siebten Tag flog ich zurück. Meine Reise zum Kilimandscharo“

Der renommierte Autor Arnold Stadler liest am Dienstag, 16. November um 20 Uhr im Stadtmuseum im Schlössle aus seinem neuen Roman „Am siebten Tag flog ich zurück. Meine Reise zum Kilimandscharo“.

In diesem wundersamen Buch reist der Ich-Erzähler, hinter dem sein Autor Arnold Stadler gut zu erkennen ist, nach Tansania zum Kilimandscharo. Eine Reportage soll er schreiben, aber er will weder auf den Gipfel noch auf Safari gehen. Im Gegenteil: Er hat Angst vor wilden Tieren und einen Smoking und Lackschuhe im Gepäck, weil er ja anschließend eine Einladung nach Bremen hat... Und es genügt ihm völlig, einfach den wunderbaren Berg anzuschauen, der als Ölgemälde in der elterlichen Wohnstube hing und seither sein Sehnsuchtsziel ist.

Die Reise nach Afrika wird für den Erzähler zu einer tragikomischen Tour de Force durch deutsche Gegenwart, koloniale Vergangenheit und touristische Träume. Und, wie könnte es anders sein bei diesem Autor, zu einer kurvenreichen Erkundung des eigenen Inneren und des ganzen menschlichen Lebens. „Am siebten Tag flog ich zurück“ ist ein poetisches Plädoyer, in einer sich wandelnden Welt das eigene Ich zu erhalten, die eigenen Wege zu gehen – und auf dem Glück zu bestehen.

Tickets gibt es bei Tourist-Information, Münsterplatz 1, 88250 Weingarten, Tel. 0751/405-232, via akt@weingarten-online.de und unter www.reservix.de.