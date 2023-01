Neuer Rekord im Weihnachtscircus

Am Sonntag endete die 15. Winterspielzeit in des Ravensburger Weihnachtscircus‘. Die Bilanz fällt positiv aus: Während 20 Tagen und 43 Vorstellungen begeisterte das Ensemble im 1150 Personen fassenden Zirkuszelt das Publikum aus Ravensburg und dem weiteren Umland, heißt es in der Pressemitteilung.

„Wir haben Gäste bis aus der Schweiz und aus Österreich“, registrierte Elmar Kretz in seinem Buchungssystem. In diesem Jahr wählte er das fünf Meter kleinere Zelt des Unternehmens, um den gestiegenen Energiekosten Rechnung zu tragen. „Wir wollten unseren Beitrag leisten, um der drohenden Energiekrise etwas entgegenzuwirken.“ Auch aus diesem Grund verzichteten Kretz und sein Team in diesem Jahr auf die Außenbeleuchtung des Zirkuszeltes. Mit dem Ende der Winter-Saison am Sonntag, 8. Januar, kehrte der Zirkus mit dem gesamten Material und dem umfangreichen Wagenpark in das Allgäuer Quartier in Oberreute im Landkreis Lindau zurück. Die Artisten und Musiker reisen zurück in ihre Heimatländer.

Mit dem Abschluss der Winterspielzeit 2022/23 zieht der Ravensburger Weihnachtscircus die erfolgreichste Bilanz seit Gründung des Unternehmens im Jahre 2007. „Das Programm zog überregional wahnsinnig viele begeisterte Besucher an“, erklärt Direktor Elmar Kretz. „Wir haben noch nie so viele Vorstellungen gegeben, noch nie so viele Besucher begrüßen dürfen und noch nie so viele ausverkaufte Vorstellungen gespielt.“ Ganze sieben Zusatzvorstellungen waren nötig, um der Nachfrage gerecht zu werden. „Der Zirkus war quasi durchgehend ausverkauft.“ Elmar Kretz ist „von dem enormen Erfolg noch ganz benebelt“. Es sei ein richtiger Run auf die Vorstellungen gewesen. Die Auslastung der Shows in Ravensburg betrug 96 Prozent. „Das ist unser bislang größter Erfolg.“

Das Unternehmen Elmar Kretz Entertainment war im November erstmals in Bietigheim-Bissingen zu Gast. Im Anschluss im Dezember dann traditionell in Ravensburg. Insgesamt wurden in beiden Städten 104 Vorstellungen gespielt und es konnten insgesamt 85.472 Besucher begrüßt werden. „Mit diesen Zahlen konnten wir nicht nur ein unglaublich tolles Ergebnis verzeichnen, sondern auch einen neuen Rekord aufstellen.“ Jetzt startet Elmar Kretz voll motiviert in die Zukunftsplanung.