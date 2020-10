Neuer Ravensburger Jazzkalender ist da

Aus Anlass des Landesjazzfestivals 2019 hat der Ravensburger Verein Jazztime erstmals den Fotokalender „Jazz in Ravensburg 2020“ präsentiert.

Rechtzeitig zu Beginn der Kalendersaison liegt nun die neue Ausgabe für 2021 vor. Qualitativ hochwertig gedruckt im Format DIN A2 enthält er 13 großformatige, stimmungsvolle und sehenswerte Schwarzweißfotos, die bei den Konzerten des Vereins in Ravensburg und Weingarten entstanden sind. Viele herausragende Musiker, internationale Stars, aber auch weitgehend unbekannte Künstler traten im Laufe der Jahre auf Einladung des Vereins im Konzerthaus, in der Zehntscheuer, in der Linse und an zahlreichen anderen Spielstätten auf. Fotograf und Jazztime-Mitglied Hans Bürkle begleitete viele dieser Konzerte mit der Kamera. Der Kalender „Jazz in Ravensburg 2021“ ist in der Buchhandlung Ravensbuch, dem Musikhaus Lange und bei allen Jazztime-Konzerten zum Preis von 25 Euro erhältlich. Der Erlös des Kalenders kommt dem Verein zugute.