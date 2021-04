Neuer Professor an der DHBW

Seit März lehrt Professor Patrick Roßmann neu an der DHBW Ravensburg im Studiengang BWL-Handel und speziell im Schwerpunkt „Global Sourcing“. Sein Fokus in der der Lehre und in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn sind Marketing sowie das Management von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Patrick Roßmann hat an der Fachhochschule Bielefeld und der Universität Siegen BWL, Marketing sowie KMU-Management studiert. Im Anschluss arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement an der Universität Bremen, dabei promovierte er zum Thema Markenführung in der Automobilbranche, weitere Aspekte seiner Arbeit waren erneut KMU- sowie Preismanagement.

2014 machte der 38-Jährige sich selbstständig mit einer Unternehmensberatung. Er unterstützte dabei speziell kleine und mittlere Unternehmen, verantworte aber auch Studien zum Marketing im Profisport. Einer seiner Kunden war der Fußballclub Arminia Bielefeld. Neben seiner Beratungstätigkeit nahm er verschiedene Lehraufträge in den Bereichen Marketing, Handel sowie Preis-, Distributions-, und Automobilmanagement wahr. Zuletzt lehrte Patrick Roßmann mit einer Vertretungsprofessur Marketing an der FH Dortmund. An der DHBW Ravensburg hat er nun aktuell die Professur in BWL-Handel übernommen. „Bis dahin hatte ich noch nicht an der DHBW gelehrt. Ich finde die Mischung aus Theorie und Praxis allerdings sehr gelungen und erlebe die Motivation und die Leistungsbereitschaft der Studierenden bereits als sehr positiv“, so Roßmann. Er ist inzwischen im Süden angekommen und wohnt in Aulendorf.

2015 hat Patrick Roßmann gemeinsam mit Patrick Haag, einem Dozenten an der DHBW Ravensburg, ein Fachbuch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vorgestellt – in Kürze wird dazu eine aktualisierte Neuauflage erscheinen.