Neuer Mietspiegel für Ravensburg gilt ab 1. Dezember

Auf der Landstraße 325 zwischen Leupolz und Wangen hat sich am Dienstagvormittag erneut ein Unfall mit Beteiligung eines Lkw ereignet. Ein Kieslaster kam nach Leupolz-Bauhof von der Fahrbahn ab und kippte nach rechts in eine Wiese. An der Unfallstelle ist die L 325 nur halbseitig befahrbar.

Der Fahrer des Kieslasters war gegen 9.30 Uhr auf der L325 von Leupolz aus in Richtung Wangen unterwegs, als er kurz nach Leupolz-Bauhof nach einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug erst rechts aufs Bankett und dann auf eine Wiese geriet.