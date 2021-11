Neuer Honorarprofessor an der DHBW Ravensburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dr. Christian Kuhn ist zum Honorarprofessor an der DHBW Ravensburg berufen worden. Er engagiert sich seit vielen Jahren für das duale Studienmodell sowie für die DHBW Ravensburg und bringt seine Expertise im Bereich Sportstättenbau und -betrieb sowie Freizeitwirtschaft ein.

Christian Kuhn ist seit 2015 Dozent an der DHBW Ravensburg im Studiengang BWL-Tourismus, Hotellerie und Gastronomie. Die Mitglieder der Findungskommission Honorarprofessur an der DHBW Ravensburg bestätigen ihm eine engagierte und anwendungsorientierte Lehre. Er trägt mit seinen praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen und Kenntnisse des Marktes zur Ausbildung von zukünftigen Fachexpert*innen im Sport und in der Freizeitwirtschaft bei. Kuhn ist zudem geschäftsführender Gesellschafter der DSBG Deutschen Sportstättenbetriebs- und Planungsgesellschaft, die seit 2011 Dualer Partner der DHBW Ravensburg ist und bereits fünf duale Student*innen ausgebildet hat. Die DSBG berät, plant und betreibt vorwiegend kommunale Bäder, Thermen und Freizeitanlagen.

Christian Kuhn hat seinen Abschluss im Bereich Raumplanung gemacht. Seine Doktorarbeit beschäftigte sich mit der modularen Sport- und Freizeitinfrastrukturplanung am Beispiel des kommunalen Bäderbaus und seinen Auswirkungen.

Kuhn ist gut vernetzt in Verbänden der Freizeitwirtschaft und in der Politik. Allen voran ist er stellvertretender Vorsitzender der International Association for Sports an Leisure Facilities (IAKS) Deutschland. Eine Non-Profit-Organisation, die sich mit dem Thema Sportstättenbau befasst. Für die IAKS vertritt er die Bäderinteressen bei der AG Sportstätten der Kultusministerkonferenz. Er ist zudem Sprecher der Bäderallianz, einem Zusammenschluss verschiedener Fachverbände der Bäderbranche. Darüber hinaus engagiert er sich in der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen, in der European Waterpark Association und in einigen weiteren Gremien und Verbänden.

Christian Kuhn wird in den kommenden fünf Jahren als Honorarprofessor der DHBW Ravensburg weiter Vorlesungen an der Hochschule halten. Er wird aber auch den Bereich Bildung und duales Studium in den verschiedenen Verbänden und in der Politik vertreten. „Mit der Bestellung von Dr. Kuhn gewinnen wir einen in Wirtschaft und Politik exzellent vernetzten und ausgewiesenen Experten“, sagt Prof. Dr.-Ing. Herbert Dreher, Rektor der DHBW Ravensburg.