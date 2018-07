Neuer Höchststand an offenen Arbeitsstellen

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im Juli jahreszeitlich bedingt leicht gestiegen, teilt die Agentur für Arbeit mit. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg waren 11 356 Frauen und Männer ohne Beschäftigung gemeldet, 309 mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Arbeitslosen jedoch um 1124 Menschen zurückgegangen. Abermals sind mehr als 9200 unbesetzte Arbeitsstellen gemeldet.

„Im Sommer melden sich vor allem junge Menschen arbeitslos, die im Herbst eine Ausbildung oder ein Studium beginnen. Hinzu kommen auslaufende Zeitverträge, zum Beispiel bei Lehrern. Diese Entwicklung beobachten wir jedes Jahr“, sagt Jutta Driesch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg, laut Pressemitteilung.

Die Arbeitslosenquote lag im Juli bei 2,6 Prozent (plus 0,1 Prozentpunkte). Die Quote in Baden-Württemberg betrug 3,1 Prozent. Im Agenturbezirk Konstanz-Ravensburg waren im Juli 11 356 Menschen ohne Arbeit, 5177 Frauen und 6179 Männer. Gegenüber dem Vormonat waren 309 Menschen mehr arbeitslos gemeldet (plus 2,8 Prozent). Sinkende Zahlen sind bei Langzeitarbeitslosen (minus 45 / minus 1,6 Prozent) und Älteren (minus 12 / minus 0,3 Prozent) zu beobachten. Sie profitieren derzeit von der guten Arbeitsmarktlage, heißt es in der Pressemitteilung.

Unternehmen und Verwaltungen informierten die Arbeitsagentur im Juli über 2828 neue, offene Stellen. Im gesamten Agenturbereich waren insgesamt 9264 Stellen unbesetzt. Die größte Zahl an offenen Stellen nach Berufsfeldern Produktion, Fertigung, Rohstoffgewinnung: 3974; Handel, Vertrieb, Tourismus, Kaufmämmische Dienstleistungen: 1363; Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit: 1266; Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung: 1040; Bau, Architektur, Gebäudetechnik: 659. Im Landkreis Ravensburg ergibt sich folgendes Bild: 3942 Arbeitslose (1711 Frauen, 2231 Männer), das ist ein Plus von 136 zum Vormonat. Im Juli meldeten sich 3695 Menschen (neu oder erneut) arbeitslos. 3413 Frauen und Männer meldeten sich aus der Arbeitslosigkeit ab.