Neuer Ausstellungskatalog im Kunstmuseum erhältlich

Auch wenn das Kunstmuseum derzeit seine Türen noch nicht geöffnet hat, ist es jetzt schon möglich mit Hilfe der farbmächtigen Publikation „Auszeit. Von Pausen und Momenten des Aufbruchs“ einen detaillierten Einblick in die Ausstellung und die vielfältigen Auseinandersetzungen zu dem Thema Auszeit zu erhalten. Passend zum Thema ist in handlichem Taschenbuchformat ein umfangreicher Ausstellungskatalog mit zahlreichen Abbildungen und Texten von Kristina Groß, Christiane Remm und Ute Stuffer entstanden, in dem die Werke der Künstler in deutscher und englischer Sprache erläutert werden.

