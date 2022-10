Neuer Agrar-Studiengang stellt sich auf Messe vor

Sie starten fast zeitgleich: der neue Studiengang Agrarwirtschaft an der DHBW Ravensburg und die Fachmesse Agraria Oberschwaben. Die Agraria Oberschwaben beginnt am Mittwoch, 19. Oktober, und dauert fünf Tage. Sie wird im Rahmen der Oberschwabenschau organisiert, auf demselben Gelände, auch das Ticket ist dasselbe.

Agrarwirtschaft an einer Dualen Hochschule: Diese Kombination aus praxisnahem Lernen in einem Betrieb plus Theorieblöcken an der Hochschule gab es im Land bisher nirgends für das Agrar-Fach. In Ravensburg wurde der neue Studiengang im Sommer 2022 auf den Weg gebracht. Die ersten zehn Studierenden haben Anfang Oktober an der DHBW Ravensburg (Duale Hochschule) als Erstsemester begonnen. Im Oktober 2023 starten die nächsten. Künftig sollen es 30 Studienplätze pro Semester sein. Wer sich dafür interessiert, kann von 19. bis 23. Oktober am Messestand auf der Agraria Oberschwaben vorbeischauen. Wer mag, kann sich direkt am Stand beraten lassen. Willkommen sind auch Betriebe, die sich vorstellen können, einen jungen Menschen im Dualen Studium auszubilden.

Das neue Ravensburger Studienfach verbindet gezielt konventionelle Ansätze der Landwirtschaft mit nachhaltigen und ökologischen Ansätzen. „Hands on“, in Theorie und Praxis, lernen die Studierenden nachhaltige Pflanzen- und Tier-Produktion, nachhaltige Agrarökonomie, Technik und Digitalisierung in der Agrarwirtschaft und befassen sich mit Tierwohl und Klimaschutz. Es geht auch um Gesprächs- und Verhandlungsführung sowie IT-Kompetenzen. Wer den Abschluss hat, kann nicht nur in landwirtschaftlichen Betrieben arbeiten, sondern beispielsweise auch in Zuliefer- Unternehmen oder im Bereich Beratung.