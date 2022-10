Neue Vorstandschaft bei der Katholischen Erwachsenenbildung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder des Vereins Katholische Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg haben auf der Mitgliederversammlung in Wangen eine neue Vorstandschaft gewählt. Stefan Bär, der Vorsitzende des Vereins, wurde im Amt bestätigt. Neue stellvertretende Vorsitzende ist die frühere Beisitzerin Johanna Konzack. Neue Beisitzerinnen sind Silke Schefold, Julia Wolf, Beisitzer ist Markus P. Schmitz. Johanna Konzack und Markus P. Schmitz wurden in Abwesenheit in ihre Ämter gewählt. Beratendes Mitglied des Vorstands bleibt Pfarrer Reinhold Hübschle in seiner Funktion als stellvertretender Dekan. Gemeinsam und mit viel Engagement beginnt die Vorstandschaft der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg in guter Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen der keb-Geschäftsstelle im Herbst mit der Arbeit für den Verein. Als Bildungsreferentinnen und Verwaltungsmitarbeiter arbeiten sie gemeinsam mit den Gewählten an der Zukunft der Erwachsenenbildung in der Region.

Christine Beck, ehemalige stellvertretende Vorsitzende, und die bisherigen Beisitzerinnen Susanne Burger sowie die Beisitzer Josef Fussenegger und Martin Schupp traten nicht mehr zur Wahl an. Bis zu ihrem Tod im Jahr 2021 engagierte sich auch Paula Wild als Beisitzerin im Vorstand. Sie trugen gemeinsam zu einer zeitgemäßen und offenen Erwachsenenbildung im Landkreis Ravensburg bei. Davon profitierten Kirchengemeinden, Verbände, Gruppen, Institutionen, Teilnehmende und Kursreferenten.

Die Katholische Erwachsenenbildung im Kreis Ravensburg ist ein Anbieter der offenen Erwachsenenbildung mit Schwerpunkten in den Bereichen Kultur, Religion, Spiritualität, Familie, Senioren und Partnerschaft. Sie ist ein vom Land Baden-Württemberg anerkannter Träger der allgemeinen Weiterbildung. Zu den Aufgaben gehört unter anderem die Beratung von Veranstaltern in der Programmplanung und die Vermittlung von Referenten. Außerdem bietet sie eigene Veranstaltungen im Rahmen eines Kursprogramms an.

Weitere Informationen zum Verein sowie zu den Bildungsangeboten finden sich auf der Website der Katholischen Erwachsenenbildung Kreis Ravensburg unter www.keb-rv.de