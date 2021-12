Neue Triebwagen und Fahrzeiten bringen Änderungen bei BOB.

Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn ist ab dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember mit E-Triebwagen unterwegs. Die bieten deutlich mehr Platz für Fahrgäste, Fahrräder und Gepäck. Auch Fahrplanzeiten ändern sich zum Teil deutlich. Heißt es in einer Pressemitteilung des Verkehrsbetriebs.

Nach der Elektrifizierung der Südbahn stelle auch die „Geißbockbahn“ stellt ihren Betrieb auf Strom um – und ist künftig mit bis zu acht Doppelzügen der Reihe ET 426 unterwegs. Die gebrauchten Triebwagen bieten jeweils 100 Sitzplätze – und damit rund 40 Prozent mehr als die bisherigen Diesel-Triebwagen. Für mobilitätseingeschränkte Reisende ist der Zugang zu den Fahrzeugen auch weiterhin gewährleistet. Neu sind einige Plätze in der 1. Klasse für Kunden mit Bodo-Premium-Abo oder 1. Klasse-Fahrschein.

Die Anzahl der täglichen Verbindungen ändert sich kaum. Bei den Fahrplanzeiten gibt es allerdings einige gravierende Änderungen. So fahren die durchgehenden Züge von Friedrichshafen über Ravensburg nach Aulendorf künftig teilweise bis zu zehn Minuten später ab. Dadurch seien die Anschlüsse in Aulendorf schlanker, was die Fahrzeit für Anschlussverbindungen verkürze. Ab Aulendorf sind die Züge teilweise etwas früher unterwegs.

Teilweise um 30 bis 40 Minuten versetzt sind die Abfahrtszeiten der „Kurzfahrten“ zwischen Ravensburg und Friedrichshafen. Dies ermöglicht eine deutlich bessere Taktung der Zugfahrten und damit ein besseres Angebot für die Fahrgäste.

Zwischen Friedrichshafen Stadt und Friedrichshafen Hafen entfallen früh einige Zugverbindungen, tagsüber sind dafür auf dieser kurzen Strecke mehr Züge unterwegs.

Neu sind kurze Anschlüsse von den BOB-Zügen zu den IRE-Verbindungen Richtung Singen und Basel. Zu den anderen Verbindungen Richtung Markdorf und Lindau gibt es ebenfalls Verbesserungen bei den Anschlüssen.