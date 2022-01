Neue Technik schafft flexibleres Stromnetz

Mit Hilfe von neuer Technik macht die TWS Netz GmbH das Stromnetz flexibler und damit zukunftsfähig. Die bisherige alte Rundsteuertechnik wird in Ravensburg und Weingarten deswegen durch moderne Geräte ersetzt. Betroffen sind nach Mitteilung der Technischen Werke 2500 alte Geräte.

Die TWS machen darauf aufmerksam, dass die Anforderungen an die Energieinfrastruktur steigen. Um das Stromnetz fit für die Zukunft zu machen, investiert die TWS Netz GmbH deshlab in ihre Anlagen und Netze. In diesem Jahr löst der Netzbetreiber die bisherige Rundsteuertechnik in Ravensburg und Weingarten endgültig durch eine neue Technologie ab.

Bereits seit einigen Jahren sind nach und nach die alten Geräte ausgetauscht worden, teilte die TWS mit. Jetzt setzen die Technischen Werke zum Endspurt an. Bis spätestens zum Jahresende will die Netze BW als Dienstleister die noch verbliebenen alten Rundsteuergeräte in Ravensburg und Weingarten auswechseln. Ab Februar sind Monteure, die sich als Servicemitarbeiter der Netze BW ausweisen können, unterwegs. Die Arbeiten dauern etwa eine halbe Stunde, informiert die TWS. Für Kunden ist der Austausch kostenlos.

Die neuen Geräte entsprechen laut TWS den wachsenden Anforderungen zum Beispiel auch an das Einspeisemanagement von Photovoltaikanlagen. „Die neue Rundsteuerung funktioniert ähnlich wie eine Funkuhr. Der Rundsteuerempfänger empfängt ein Zeitsignal und schaltet dann zum richtigen Zeitpunkt die Heizungen oder Wärmepumpen ein und aus“, beschreibt Philipp Perchner das Prinzip.