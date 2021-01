Neue Taldorfer Ortsvorstehrin jetzt offiziell im Amt

Knapp drei Wochen nach ihrem Amtsantritt als neue Taldorfer Ortsvorsteherin hat Regine Rist in der vorerst letzten Präsenz-Sitzung des Ortschaftsrats ihren Amtseid abgelegt. Geleitet wurde dieser offizielle Akt von Rists ehrenamtlicher Stellvertreterin Margarete Eger. Zu den ersten Gratulanten gehörte Oberbürgermeister Daniel Rapp.

Normalerweise sind die ersten Wochen in einem solchen Amt dadurch geprägt, dass die Ortsvorsteherin eine Begrüßungstour durch die örtlichen Vereine und Institutionen absolviert. „Das muss ich später nachholen, wenn die Corona-Pandemie überstanden ist“, versicherte Rist. Daher wolle sie jetzt nicht über die aktuellen Belastungen sprechen, sondern auch von Vorfreude auf die vielen Begegnungen mit den Menschen: „Ich freue mich darauf, ein Teil von Taldorf sein zu dürfen“, sagte die Ortsvorsteherin.

Kurze Antrittsrede

Angesichts der knapp bemessenen Zeit – alle die Ortschaft betreffenden Bereiche des städtischen Doppelhaushalts 2021/22 mussten verabschiedet werden – beschränkte sich Regine Rist auf eine kurze Antrittsrede. Darin benannte sie stichwortartig die Herausforderungen für ihre Amtszeit: Klimaschutz, Wohnen, Finanzen, Bildungswesen und demografischer Wandel.

Bei der Bewältigung all dieser Aufgaben sitze eine Ortsvorsteherin oft zwischen vielen Stühlen. Das erfordere nicht selten einen großen Spagat, um allen berechtigten Interessen gerecht zu werden. „Dabei kann ich es nie allen recht machen“, räumte Rist ein. „Wir müssen viel miteinander reden.“

Viel geredet worden war bereits bei einer Klausurtagung, zu der Daniel Rapp und Kämmerer Gerhard Engele den Gemeinderat und alle Ortschaftsräte zum Thema Haushalt 2021/22 eingeladen hatten. Dabei wurden alle Punkte für die Haushaltsanmeldung der Ortschaft bereits im Detail abgeklärt.

Lediglich der KAI-Fraktionsvorsitzende Jürgen Lang brachte einen Änderungsvorschlag ein: Die 30000 Euro, die für den Ausbau eines Fußwegs an der Markdorfer Straße ausgewiesen sind, hätte er lieber in die Umgestaltung der Bushaltestelle in Oberzell investiert. Mit dieser Summe sei ein solches Vorhaben aber kaum zu machen, weil die Haltestelle an beiden Straßenseiten umgebaut werden müsste, entgegnete Rapp: „Das muss behindertengerecht geschehen und kostet daher viel Geld.“

Wenig Hoffnung machte der Oberbürgermeister auch Ortschaftsrätin Margarete Eger, dass es möglich sein wird, die Buslinie 4 zum Marienplatz zu führen, damit die Schüler und die anderen Stadtbesucher aus der Ortschaft nicht mehr am Busbahnhof umsteigen müssen.

„Betreiber des ÖPNV ist nicht die Stadt. Und auch beim Stadtbus sind wir nur ein Minderheits-Gesellschafter. Die anderen Gesellschafter sind mit jeder Änderung nur dann einverstanden, wenn wir die Kosten dafür übernehmen. Zusätzliche Kosten können wir uns aber in der prekären Haushaltslage nicht leisten.“

Durch rigide Einsparungen sei es immerhin gelungen, zwei Drittel des Haushaltslochs zu stopfen, das Rapp mit zwölf Millionen Euro bezifferte. Das restliche Drittel müsse durch höhere Einnahmen, vor allem aus der Gewerbe- und Grundsteuer, erzielt werden. Für Taldorf bedeutet das, dass die dringend nötige Sanierung der Schussentalhalle in Oberzell noch mindestens zwei Jahre warten muss. Dafür bekommt die Ortschaft in Bavendorf ein neues Rathaus in der künftigen Ortsmitte.

Vertagt ist außerdem eine Entscheidung über den Schulstandort Taldorf. Johannes Kleb (KAI) hatte moniert, dass keine Haushaltsmittel für den Brandschutz am dortigen Schulgebäude eingestellt sind. Da aber erst in einem Workshop über die Schulfrage entschieden werden soll, könne man auch noch nicht über den Brandschutz beraten, entgegnete Rapp: „Die Art des Brandschutzes hängt von der Nutzung des Gebäudes ab. Ein Schulhaus braucht einen anderen Brandschutz als ein Vereins- oder Wohngebäude. Wir wissen aber noch nicht, ob die Außenstelle Taldorf der Grundschule Oberzell erhalten bleibt, und, wenn ja, ob sie weiterhin im jetzigen Schulhaus untergebracht sein wird. Wir wollen das Thema in Ruhe und ergebnisoffen angehen. Da macht es keinen Sinn, jetzt in den Brandschutz zu investieren.“

In ähnlicher Weise soll laut Rapp auch das Thema Strukturreform der Bauhöfe angegangen werden. Es gehe darum, die Organisationsabläufe effektiver zu gestalten und unnötige Mehrfachstrukturen abzubauen, um Kosten zu sparen. Das schließe unter Umständen auch eine große Lösung mit Weingarten mit ein. Aber die Ortskenntnis der Mitarbeiter und die Leistungsfähigkeit dürften nicht leiden, betonte der Oberbürgermeister.

Zuvor hatte sich Margarete Eger (CDU) enttäuscht gezeigt über den Beschluss des Gemeinderats, die bestehenden Bauhöfe zusammenzulegen. Immerhin sei Taldorf die flächenmäßig größte Ortschaft. Eine Zentralisierung führe daher nicht unbedingt dazu, dass die Betriebsabläufe besser und kostengünstiger werden.