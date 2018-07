Neue Steuer lässt Nebenwohnsitze schwinden

Seit Beginn des Jahres gibt es, wie in vielen anderen Städten in Baden-Württemberg, auch in Ravensburg die Zweitwohnungssteuer. Die Einführung dieser Steuer führte zu einem enormen Rückgang der in Ravensburg gemeldeten Nebenwohnsitze. So waren zum Stichtag 24.Juni 2010, laut dem städtischen Pressesprecher Alfred Oswald, noch 3884 Personen mit zweitem Wohnsitz in Ravensburg gemeldet. Am 12. Januar 2011 waren es nur noch 1597 Bürger – also etwa die Hälfte. Insgesamt haben im vergangenen halben Jahr 2287 Ravensburger ihren Nebenwohnsitz aufgegeben. Die meisten davon sicherlich, um dem Steuersatz von zehn Prozent der Jahres-Nettokaltmiete, also die Miete ohne Betriebs- und Heizkosten, zu entgehen. Soviel verlangt die Stadtverwaltung nämlich an Zweitwohnungssteuer. Mehr zum Thema „Zweitwohnungssteuer“ lesen Sie in der morgigen Dienstagsausgabe.