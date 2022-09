Neue Stadtführung widmet sich dem Marktgeschehen

Mit einer neuen Führung unter dem Titel „Ravensburger Märkte“ erweitert die Tourist Information Ravensburg das Angebot ihrer Stadtführungsprodukte. Die Termine für die öffentlichen Markttouren finden am 8. Oktober, 12. November und 10. Dezember statt. Die etwa 90-minütige Runde durch die Innenstadt widmet sich inhaltlich besonders der seit Jahrhunderten bestehenden Bedeutung Ravensburgs als zentralem Marktort der Region. Bezüge zur aktuellen Situation auf dem Wochenmarkt werden an den verschiedenen Standorten ebenso berücksichtigt. Besonderes „Schmankerl“ des neuen Angebots sind die drei Probierstationen, die die bei der Führung angesteuert werden. Kleine Verköstigungen und Informationen der Stand- oder Ladenbetreiber zu ihrem Sortiment sorgen für kurzweilige Zwischenstopps. Die eine oder andere Anekdote mit Bezug zum Marktgeschehen ist ebenfalls zu hören. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Marienplatz 35 vor dem Lederhaus, die Teilnahmegebühr beträgt 27 Euro. Tickets gibt es in der Tourist Information oder unter www.reservix.de