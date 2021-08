Neue Spielkegel bereichern die Ravensburger Innenstadt

- Seit Mittwoch zieren weitere sieben blaue XXL-Spielkegel die Ravensburger Innenstadt. Sie stehen an der Veitsburg, beim Lederhaus, im Hirschgraben, beim Untertor sowie am Grünen Turm, bei der Stadtbücherei und am Katzenlieselesturm. „Mit den neuen Spielkegeln soll die Stadt der Spiele für Besucher noch sichtbarer werden“, betont Katja Böhmer, Leiterin der Tourist Information, in einer Pressemitteilung.

Ravensburger sei als Spielehersteller weltbekannt. Dieses Alleinstellungsmerkmal gilt es, weiter zu schärfen und überregional im Familien- und Städtetourismus zu positionieren, so die Empfehlung aus dem Stadtmarketing- und Tourismusgutachten 2020. Auch im Zwölf-Punkte-Plan der Stadt Ravensburg ist die bessere Wahrnehmung der „Stadt der Spiele“ als Maßnahme festgelegt.

Der große blaue Spielkegel, der bereits seit 2013 unterhalb des Mehlsacks steht, zählt bereits zu den beliebtesten Fotopunkten in der Altstadt und zeigt nach Angaben der Stadt eindrücklich, wie gut sich Turm und Spielkegel im Bild verbinden lassen. Entsprechend wurden nun auch die neuen Kegel positioniert. So befindet sich im Hintergrund eines jeden Spielkegels jeweils ein Ravensburger Stadtturm.