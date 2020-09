Neue Selbsthilfegruppe für Migränebetroffene

Im Landkreis Ravensburg soll nach einer Mitteilung des Landratsamts eine neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit der Diagnose Migräne und deren Angehörige gegründet werden. Migräne trete anfallsartig auf, sei weitverbreitet und schränke die Lebensqualität der Betroffenen erheblich ein. In Deutschland leiden mindestens acht Millionen Menschen unter der Kopfschmerzerkrankung, schreibt das Landratsamt. Die Selbsthilfegruppe solle einen Austausch von Betroffenen und ihren Angehörigen zu Therapiemöglichkeiten, den Herausforderungen im Alltag, im Beruf, in einer Partnerschaft ermöglichen. Unterstützt werde die Gruppe von der MigräneLiga Deutschland. Bei Interesse können sich Betroffene an die Kontaktstelle für Selbsthilfe beim Landratsamt Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/853119 oder per E-Mail an kontaktstelle-selbsthilfe@rv.de wenden.