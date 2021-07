Neue Schilder am Serpentinenwegverweisen auf Regeln

Die Nachtsperrung am Ravensburger Serpentinenweg an Wochenenden hat am vergangenen Sonntag geendet. Jetzt ist der Veitsburghang wieder durchgehend zugänglich. Die Stadt hat nach eigenen Angaben jedoch Schilder an den Zugängen zum Serpentinenweg aufgestellt, um die Besucher deutlich auf die Regelungen der geltenden Polizeiverordnung hinzuweisen.

Um künftig extremem Lärm, übermäßigem Alkoholkonsum und massiver Vermüllung entgegenzuwirken, setzt sie grundsätzlich auf die Vernunft und die Solidarität der Besucher. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass bei Verstößen Bußgelder drohen. Polizei und Ordnungskräfte sind häufig am Hang unterwegs, an Wochenenden sind bei Bedarf zusätzlich Sicherheitskräfte vor Ort.

Am Hang gilt ab 22 Uhr die absolute Nachtruhe

Die Besucher werden ausdrücklich aufgefordert, Lärm zu vermeiden. Musik aus Anlagen oder Instrumenten ist verboten. Dass am Hang die absolute Nachtruhe ab 22 Uhr gilt, steht ebenfalls deutlich auf den Schildern. Zudem wird auf die Müllbehälter für den Abfall verwiesen. Wichtig ist der Stadt darauf hinzuweisen, dass der Aufenthalt zum überwiegenden Alkoholkonsum gemäß der Polizeiverordnung untersagt ist, wenn dadurch Dritte belästigt werden können. In Abstimmung mit der Polizei hofft die Stadt, dass sich die Besucher an die Regeln halten. Um deren Einhaltung durchzusetzen, kontrollieren Ordnungsdienst, Polizei und Security den Serpentinenweg auch weiterhin verstärkt – vor allem an den Wochenenden und an den Tagen, an denen normalerweise das Rutenfest stattgefunden hätte.

Die Stadt sammelt jetzt Erfahrungen mit der Öffnung und hofft, dass Störungen wie Lärm und Alkoholexzesse, wie sie Anfang Juni in massivem Ausmaß stattgefunden haben, künftig ausbleiben. „Wir hoffen, dass die nächsten Wochen ruhig verlaufen und keine weiteren Maßnahmen erforderlich sind“, sagt Erster Bürgermeister Simon Blümcke. Sollten die jetzigen Maßnahmen nicht ausreichen, müsste der Gemeinderat über eine Benutzungsordnung beraten, aus der dann womöglich dauerhaft stärkere Einschränkungen für die Besucher des Serpentinenwegs folgen würden.

Teils hatten sich bis zu 450 Besucher aufgehalten

Anfang Juni war es an den Wochenenden zu massiven Problemen am Serpentinenweg gekommen. Teilweise hatten sich dort bis zu 450 Besucher aufgehalten. Lärm bis weit nach Mitternacht, hinterlassener Müll, Scherben, Verstöße gegen die Corona-Verordnung, Randalierer und Angriffe auf Polizeibeamte sowie die Ankündigung einer nächtlichen Party in den sozialen Netzwerken. Darauf reagierte die Stadt mit einer Allgemeinverfügung, um den Veitsburghang vom 17. Juni bis zum 11. Juli jeweils donnerstags bis sonntags von 18 bis 6 Uhr zu sperren.

Die Nachtsperre wurde in den vergangenen Wochen durch den Kommunalen Ordnungsdienst und eine Sicherheitsfirma überwacht. Viel Verständnis der Bürger und positive Rückmeldungen waren ebenso Reaktionen wie Beschwerden und Klagen darüber, dass man den schönen Platz abends und nachts nicht besuchen konnte, heißt es in der Mitteilung. Die Stadt zeige für diese Kritik durchaus großes Verständnis.