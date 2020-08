Neue Ravensburger Spielzeit zeigt sich bewegt

Unterwegs zu einem seiner nächsten Konzerte ist der Cellist Daniel Müller-Schott auf dem Titel der Ravensburger Spielzeit 2020/2021. So bewegt hoffnungsvoll präsentiere sich das kommende Spielzeitprogramm nach etlichen Um- und Neuplanungen mit einem Wahlabonnement für drei Veranstaltungen, schreibt das Kulturamt der Stadt Ravensburg in einer Pressemitteilung. Gegenüber dem üblichen Ticketpreis können hier 20 Prozent gespart werden. Die Spielzeitbroschüre mit den Veranstaltungen von Oktober 2020 bis Januar 2021 liegt ab sofort in der Tourist Information aus.

Kulturamt entwickelt Hygienekonzept

Das Kulturamt habe sich bewusst für eine Aufteilung der Spielzeit und für ein flexibles Wahlabonnement mit drei Veranstaltungen entschieden. „Uns ist die höchstmögliche Sicherheit für Besucher, Künstler und Mitarbeiter in den städtischen Veranstaltungshäusern sehr wichtig“, sagt die Leiterin des Kulturamtes, Verena Müller. Das Amt habe ein stichhaltiges Hygiene-Konzept entwickelt. Die Spielzeitbroschüre enthält ausführliche Hinweise auf die Bedingungen für Abonnements und den Besucherservice im Konzerthaus mit einem stark reduzierten Sitzplan.

Die Theatersaison beginnt am Freitag, 9. Oktober, mit dem Schauspiel „Der Vorleser“ nach dem gleichnamigen Roman von Bernhard Schlink. In Daniel Kehlmanns „Heilig Abend“ liefern sich Wanja Mues und Jacqueline Macaulay ein packendes Psychoduell. Das Echtzeit-Theater ist am Dienstag, 8. Dezember, im Konzerthaus zu erleben. Am Freitag, 15. Januar 2021, feiert das Landestheater Schwaben mit „Don Quijote“ nach Miguel des Cervantes Premiere in Ravensburg. Am Donnerstag, 12. November, gastiert das Theater Lindenhof mit der Tragikomödie „Honig im Kopf“ und am Dienstag, 20. Oktober, die Badische Landesbühne mit der Premiere „Die zweite Frau“ von Nino Haratischwili. Am Freitag, 16. Oktober, hebt der Artist Tobias Wegner in der Cirque-Show „Leo“ die Gesetze der Schwerkraft mit Witz und Akrobatik auf.

Münchner Kammerorchester in Ravensburg

Die Konzertsaison startet am Mittwoch, 14. Oktober, mit dem Münchener Kammerorchester und Stargeiger Ilya Gringolts. „Die erfolgreichen Konzerte mit dem MKO und hochkarätigen Solisten sind nicht mehr aus der Ravensburger Spielzeit wegzudenken“, freut sich Kulturamtsleiterin Müller. Das MKO führt weitere Konzertprogramme auf: am Mittwoch, 20. Januar 2021, mit dem Klarinettisten Jörg Widmann und am Mittwoch, 5. Mai 2021, mit dem Cellisten Jean-Guihen Queyras.

Zweite Spielzeithälfte beginnt im Februar

Die zweite Spielzeithälfte bietet ab Februar 2021 neben Theaterpremieren und Musiktheater auch Kammermusik an: Daniel Müller-Schott (Violoncello) und Aris Quartett führen am Freitag, 26. Februar 2021, Franz Schuberts Streichquintett C-Dur auf. Felix Klieser (Horn) & Zemlinsky Quartett spielen Mozarts Hornkonzerte am Mittwoch, 10. März 2021. Und das Trio con Brio Copenhagen präsentiert sich mit Tschaikowskys Klaviertrio a-Moll am Freitag, 23. April 2021. Für das Bodenseefestival 2021 zum Thema „glauben und wissen“ plant das Kulturamt ein Konzert mit dem Vokalensemble Artist in Residence Voces8 am Freitag, 7. Mai 2021, und die Aufführung der Messe für Chor und Jazzensemble „Prayer Wheel“ in der Liebfrauenkirche am Donnerstag, 20. Mai 2021, mit dem Philharmonia Chor Wien und dem Jazz-Ensemble des Komponisten und Pianisten Karén Asatrián. Die zweite Spielzeitbroschüre der Ravensburger Spielzeit 2020/2021 erscheint im Januar, Abonnements und Karten für die zweite Spielzeithälfte gibt es ab Ende Januar 2021.