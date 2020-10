Neue Ravensburg Tassen

Die blauen Ravensburg Tassen sind wieder im Verkauf. Wie die Stadt Ravensburg mitteilt, zeigen sich die Sammeltassen in neu gestalteter Form. Es gibt sechs Motive mit Türmen und Toren der Stadt, wie beispielsweise Mehlsack, Veitsburg oder Obertor. Die Tassen wurden nachhaltig in Deutschland produziert. Erhältlich sind sie ab sofort für 7,90 Euro in der Tourist Information Ravensburg, Marienplatz 35.