Neue Prospektständer zieren künftig „Oberschwäbische Barockstraße“

Noch bis Ende Juli präsentieren Schüler der Meisterschule für Schreiner der Gewerblichen Schule Ravensburg fünf barocke Prospektständer im Landratsamts. Die Aufsteller wurden im Rahmen eines Gestaltungswettbewerbs des „Oberschwaben-Tourismus“, der Gewerblichen Schule Ravensburg und der „Pro Regio Oberschwaben“ entworfen. Der Gewinner des Wettbewerbs, ausgewählt von den Projektpartnern, soll in Produktion gehen und ab nächstem Jahr in den Barockkirchen und Museen, entlang der Oberschwäbischen Barockstraße, aufgestellt werden. Anlass für den Wettbewerb war das 50-jährige Bestehen, das die beliebte Themenstraße heuer feiert. Insgesamt nahmen 17 angehende Schreinermeister daran teil. Aus den fünf Entwürfen, die im Landratsamt gezeigt werden, haben die Projektpartner Anfang Juli den Prospektaufsteller „Wir sind BAROCK" prämiert. Gebaut wurde der Prospektständer von Matthias Anliker, Fabian Hörmann, Jordi Klein und Wolfgang Zimmermann. „Mit diesem Projekt zeigen die Meisterschüler, welches Potential im Schreinerhandwerk steckt", so Michael Bucher, Obermeister der Schreiner-Innung Ravensburg, die ebenfalls in das Projekt involviert war. Auch Andreas Morlok vom Netzwerk „Forst und Holz Allgäu-Oberschwaben“ freut sich: „Der prämierte Aufsteller ist eine gestalterisch und funktional überzeugende Arbeit." Die Funktionalität spielt auch aus Sicht der Touristiker eine große Rolle, denn „der Aufsteller sollte sowohl praktisch und platzsparend, als auch auffällig und natürlich barock sein", so Patricia Nusser, Leiterin der Tourist-Information Bad Schussenried. Wichtig ist allen Beteiligten auch, mit diesem Projekt die Vernetzung von Tourismus, Handwerk und Regionalentwicklung zu fördern. Entsprechend sollen die Prospektständer in der Region und nachhaltig produziert werden.