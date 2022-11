Neue Parkregel beunruhigt die Ravensburger Nordstadt

Die Gratis-Parkplätze in der Ravensburger Nordstadt, am Scheffelplatz und Bechtergarten, werden 2023 kostenpflichtig. Der Start dafür wurde von Januar auf den 1. März verlegt. Anwohner befürchten nun Staus und noch mehr Verkehr im Quartier. Und sorgen sich über die von der Stadtverwaltung angedachten Straßensperrungen im Umfeld.

Das wilde Parken ist vorbei: Von März an kosten die großen Parkplätze in der Ravensburger Nordstadt Geld. (Foto: Siegfried Heiss)

Rund 550 Parkplätze gibt es auf dem Scheffelplatz und am angrenzenden Bechtergarten. Die sind bisher gratis. Das wird sich zum 1. März ändern, sagt der Sprecher der Stadtverwaltung Timo Hartmann. Dann kostet dort das Parken Geld. Markierungen sind vorgesehen und eine digitale Erfassung der Kennzeichen einfahrender Fahrzeuge. Eine Tageskarte soll vier Euro kosten, die Monatskarte 48 Euro.

Bürger sind für Parkgebühr – aber nun doch nicht zufrieden

Die Bürgergruppe Agenda Nordstadt hat seit Jahren für Parkgebühren auf den beiden großen Plätzen im Quartier plädiert. Nicht zuletzt, um den Parksuchverkehr zu reduzieren. So richtig zufrieden sind die Anwohner mit der jetzt gefassten Lösung dennoch nicht.

Der Hauptgrund: Statt zwei Zufahrten je Parkplatz soll es von März an nur noch jeweils eine geben. Das liegt daran, dass die digitale Erfassung der Autofahrer so einfacher wird und damit nicht so teuer. Weil aber die meisten Fahrzeuge zu ähnlichen Zeiten vor allem morgens kommen und am früheren Nachmittag wieder wegfahren, rechnet die Nordstadt-Agendagruppe mit langen Schlangen und Staus an den Ein- und Ausfahrten und damit mit mehr Verkehrsaufkommen im Quartier.

Das sind die kritischen Punkte

Der Gemeinderat hatte sich im April gegen die Stimmen von CDU, FDP und Teilen der „Bürger für Ravensburg“ für die sogenannte Parkraumbewirtschaftung an der Kuppelnau entschieden. Künftig soll es dort so aussehen:

Auf den westlich der Schützenstraße gelegenen Bechtergarten werden Autofahrer nur noch von der Ecke bei der Firma EBZ gelangen.

Die Zufahrt zum Scheffelplatz wird gegenüber des Fußwegs zur Oberschwabenhalle liegen, an der Ecke Schützenstraße/Franz-Stapf-Straße. Die Einfahrten wurden so gewählt, weil die Autos nicht über die Parkstraße fahren sollen. Denn dort soll in naher Zukunft der geplante Radschnellweg verlaufen.

Die Stadtverwaltung informierte die Bürgergruppe Nordstadt über diese und weitergehende Pläne. Die stießen nicht nur auf Begeisterung.

Zwar war die Agenda einverstanden mit den Plänen der Stadt, die An- und Abfahrt zum Bechtergarten über die Ulmer Straße und den Bleicherknoten als Zugangspunkt zu lösen, um die Parkstraße vom Verkehr für den geplanten Radschnellweg zu entlasten.

Meinung: Zu wenig Zufahrtstellen

Einverstanden ist die Bürgergruppe aber nicht mit der Lösung auf der anderen Seite der großen Parkplätze: Die bisherigen Zufahrten zum Scheffelplatz würden geschlossen „und es gibt nur eine Zu- und Abfahrt aus der Schützenstraße/Kreuzung Franz-Stapf-Straße. Eine Zufahrt aus der Parkstraße über die Schützenstraße ist nicht mehr möglich.“

Für den Radschnellweg und den Neubau der Grundschule Kuppelnau seien weitere Maßnahmen geplant. Die Nordstadtagenda beschreibt sie nach ihren Informationen so: Die Stadt habe Pläne gezeigt, die Kuppelnaustraße unweit des Schulneubaus zu einer Sackgasse zu machen, die Parkstraße kurz nach der Kreuzung zur Kuppelnaustraße zu sperren und den Verkehr in der Franz-Stapf-Straße zu ändern, zum Beispiel durch ein Einfahrverbot vonseiten der Gartenstraße.

Baubürgermeister versucht die Lage zu beruhigen

Ravensburgs Bürgermeister Dirk Bastin versucht, die Lage zu beruhigen. Drei Veränderungen stünden konkret in der Nordstadt an, sagte er der „Schwäbischen Zeitung“: Die Parkgebühren für den Scheffelplatz und den Bechtergarten von März an, der geplante Radschnellweg und der Neubau der Kuppelnau-Grundschule gleich um die Ecke.

Das kommt nach und nach und wird nicht alles sofort umgesetzt, sagt Bastin.

Natürlich würden all diese Projekte Auswirkungen auf die Verkehrssituation haben. Die müsse man sich anschauen und eventuell vor einer Umsetzung theoretisch simulieren. Straßensperrungen, neue Sackgassen und anderes seien bisher nur Gedankenspiele, nichts davon beschlossen, so der Bürgermeister. „Vielleicht lassen wir auch alles, wie es ist“, sagt er. Jetzt müsse man erst einmal mit der Planung anfangen.