Neue OSK-Geschäftsführerin hat Dienst aufgenommen

Petra Hohmann hat ihre Arbeit als Geschäftsführerin der Oberschwabenklinik aufgenommen. Das teilt die Oberschwabenklink GmbH jetzt mit. Gemeinsam mit Prof. Dr. Oliver Adolph, der bereits im Sommer 2020 zur OSK gestoßen ist, bilde sie die neue Doppelspitze des Klinikverbundes im Landkreis Ravensburg. Petra Hohmann ist zuständig für die Geschäftsbereiche Finanzen, Personal und Infrastruktur. Prof. Adolph verantwortet die Felder Unternehmensentwicklung, Medizin und Pflege.

Schnell persönliche Kontakte knüpfen

Die neue Geschäftsführerin sei von den GFO-Kliniken Troisdorf zur OSK gewechselt. Die ersten Tage würden nun dem Kennenlernen von Menschen und Einrichtungen des Unternehmens dienen. „Auch wenn zur Zeit leider alles hinter Masken stattfinden muss, will ich möglichst schnell persönliche Kontakte knüpfen und auch möglichst schnell alle Häuser unseres Verbundes kennenlernen“, wird Hohmann zitiert. Am Donnerstag habe eine persönliche Vorstellung vor dem Kreistag auf dem Programm gestanden.

Die Pandemie setze für den Start der 51-jährigen gebürtigen Kölnerin in Oberschwaben besondere Vorzeichen. „Ich kann nur mit größter Hochachtung darüber sprechen, was die Beschäftigten der OSK in der Behandlung der Corona-Patienten und auch für all die anderen Patienten unter diesen ganz besonderen Bedingungen leisten“, so Hohmann.