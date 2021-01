Neue Möglichkeit: Corona-Schnelltest in der Apotheke

Neuerdings dürfen Apotheken Corona-Antigen-Schnelltests für symptomlose Personen anbieten. Möglich gemacht hat das eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes kurz vor Weihnachten. Die erste und bisher einzige Apotheke im Landkreis Ravenburg, die solche Schnelltests durchführt, ist die Apotheke Vetter am Marienplatz in Ravensburg. Inhaber Matthias Basler (54) erklärt im Gespräch mit unserer Mitarbeiterin Elke Oberländer, wie das funktioniert und wie groß die Nachfrage ist.

Seit wann bietet die Vetter-Apotheke Corona-Schnelltests an?

Wir testen seit Anfang Januar nachdem wir Fortbildungen besucht und ein Qualitätsmanagementsystem entwickelt haben. Aus der Liste des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte haben wir uns einen der zuverlässigsten Tests ausgesucht.

Warum machen Sie das?

Wir wollen mithelfen und dazu beitragen, dass die Pandemie bald überwunden ist. Dafür ist es gut, wenn sich mehr Leute testen lassen. Die Apotheke als Einrichtung mit medizinischem Hintergrund und niedrigschwelligem Zugang ist dafür sehr gut geeignet.

Wie sieht das in der Praxis aus?

Die Kunden müssen erst zwei Formulare ausfüllen. Darin bestätigen sie, dass sie selber keine Corona-Symptome haben und keinen längeren Kontakt mit einem Infizierten hatten. Dann bekommen sie ein Datenschutzblatt. Den Test macht eine Kollegin in einem separaten Raum. Das Ergebnis haben wir nach 15 bis 30 Minuten.

Trägt die Kollegin beim Abstrich Schutzkleidung?

Ja, wenn sie den Abstrich aus der Nase des Kunden nimmt, trägt die Kollegin einen wasserdichten Overall, eine FFP3-Maske, also mit sehr hoher Schutzklasse, und dazu eine Schutzbrille. So eingemümmelt ist sie auch gut geschützt, wenn ein Kunde hustet. Der Testraum wird nach jedem Abstrich desinfiziert und fünf Minuten gelüftet.

Was kostet der Test?

Der Test kostet 35 Euro. Wer sich öfter testen lassen möchte, zum Beispiel weil er oft Angehörige besucht, kann eine Zehnerkarte kaufen. Da ist dann der zehnte Test gratis.

Warum kommen die Leute zum Schnelltest?

Wir haben zwei Hauptgruppen: Die einen waren in einem Risikogebiet und wollen sich mit einem negativen Testergebnis die Quarantäne verkürzen. Das darf man nach fünf Tagen Quarantäne. Die anderen brauchen ein negatives Testergebnis, um Angehörige im Pflegeheim zu besuchen. Kürzlich waren auch mal zwei Ehepaare da, die wollten einen Skatabend machen und sich sicherheitshalber vorher testen lassen. Wir stellen nach jedem Test eine Bescheinigung aus, die rund 48 Stunden gültig ist. Der Test zeigt ja nur: Die Person ist in diesem Augenblick nicht infektiös.

Wie viele Personen haben Sie in der Apotheke schon getestet?

Inzwischen haben sich 120 Kunden testen lassen. Am Anfang haben wir einfach ein Schild rausgestellt und gesagt: Jetzt schauen wir mal, was passiert.

Gab es auch Kunden, die positiv getestet wurden?

Einen.

Haben Sie sich selber mal testen lassen?

Als wir die Fortbildungen besucht hatten, waren wir selbst unsere ersten Probanden und stellten fest, dass es nur etwas kitzelt.