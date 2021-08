Neue mobile Impfangebote im Landkreis Ravensburg

Weiterhin ist das Kreisimpfzentrum Ravensburg vielfältig im Einsatz bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Folgende zusätzliche Impfaktionen sind jetzt für die nächsten Tage auf den Weg gebracht worden: Freitag, 6. August, 11.30 bis 19.30 Uhr: Rewe in Bad Waldsee; Sonntag, 8. August, 11 bis 17 Uhr: Johanniter-Unfall-Hilfe, Pfannenstiel 29a, Ravensburg; Montag, 9. August, 7.30 bis 12 Uhr: Entsorgungszentrum Obermooweiler; Montag, 9. August, 11 bis 19 Uhr: Rewe in Wangen i. A.; Mittwoch, 11. August, 7 bis 13 Uhr: Wochenmarkt, Wangen i. A.; Donnerstag, 12. August, 7 bis 13.30 Uhr: Wochenmarkt Isny i. A.; Freitag, 13. August, 14 bis 18 Uhr: Real in Weingarten; Samstag, 14. August, 7 bis 13.30 Uhr: Wochenmarkt Bad Waldsee; Sonntag, 15. August, 10 bis 17 Uhr: Bauernhausmuseum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg; Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson. Über das Buchungssystem des Landkreises können Termine für das Kreisimpfzentrum gebucht werden. Dies ist auch telefonisch unter der Nummer 0751 / 85 51 59 möglich. Auch gibt es weiterhin täglich während der Öffnungszeiten die Möglichkeit zum „Impfen ohne Termin“ im Kreisimpfzentrum Ravensburg.