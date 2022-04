Neue Maskenregelung für Bus und Bahn

Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ändert sich die bisherige Vorgabe zum Tragen einer FFP2-Maske im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Wie der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) mitteilt, gilt seit Sonntag, dass in Baden-Württemberg mindestens eine medizinische Maske in Bus und Bahn getragen werden muss. Die Regelung greift jedoch nicht für das gesamte Bodo-Verbundgebiet. Denn die bayerische Corona-Verordnung sieht weiterhin vor, dass im ÖPNV eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske besteht. Im Landkreis Lindau bleibt die FFP2-Maskenpflicht also bestehen.

Folgende Ausnahmen gebe es: Kinder unter sechs Jahren sind grundlegend von der Maskenpflicht ausgenommen. Von der Maskenpflicht befreit sind zudem Menschen, denen aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Maske nicht möglich ist; ein entsprechender Nachweis muss hier mitgeführt werden. Im bayerischen Verbundgebiet (Landkreis Lindau) gilt zudem, dass Kinder und Jugendliche zwischen dem 6. und 16. Geburtstag nur eine medizinische Gesichtsmaske tragen müssen. Im Fernverkehr ist das Tragen einer medizinischen Maske bundesweit ausreichend.

Laut Pressemitteilung gelten diese Regelungen bis auf Weiteres. Neue Regelungen werden ab Anfang Mai erwartet. Weitere Informationen gibt es online unter www.bodo.de im Bereich Serviceportal sowie auf den offiziellen Webseiten der baden-württembergischen oder bayerischen Landesregierungen.