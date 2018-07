Neue Lokale bereichern die Gastronomie-Szene

Monatelang waren die Scheiben des ehemaligen Cafés Kraft am Gespinstmarkt in Ravensburg mit Papier verklebt, Passanten fragten sich, „was macht der da?“. Nun, der Sichtschutz ist weg, der Blick frei auf die Räume und die Reaktionen der Passanten einhellig: „Das sieht schön aus.“

Mit „der“ ist Thomas Stippe gemeint, bekannter Gastronom aus Ravensburg (Kantine), seine Läden gelten als geschmackvoll eingerichtet, gut geführt und gut laufend. Was die Neugier auf das neue Geschäft am Gespinstmarkt nur steigert. Die Erwartungen dürften erfüllt werden. Drei Räume bietet das ehemalige Café, zur Straße hinaus einen kleinen und einen großen. In den kleinen kommt eine Bar, eine lange Holztheke steht bereits, die Wände schmückt dunkler Marmor. Hochwertig die Materialien, stilvoll das Ambiente in gemütlicher Atmosphäre, was sich trotz Baustelle schon sagen lässt.

Gleiches gilt für den großen Raum, das künftige Restaurant/Café, auch hier wurde mit viel Holz gearbeitet, etwa beim Thekenbereich und hüfthoher Wandvertäfelung. Ein gebogener Türrahmen mit Schiebetür führt in den hinteren Raum, der mit Stuck (wie auch in den anderen Räumen), der original Vertäfelung mit Spiegeln und den alten Glasscheiben mit Ornamenten eine Kaffeehausatmosphäre bietet.

„An einen Nobel-Italiener, wie es mal hieß, habe ich nie gedacht“, sagt Thomas Stippe. In der Küche kommt es ihm in erster Linie auf die Verwendung regionaler Produkte an. Die Karte soll überschaubar sein, mit täglich wechselnden Gerichten, die sich nach der Saison richten.

Für das Geschäft am Gespinstmarkt – es soll sein letztes Projekt sein – gibt es noch keinen Namen, ist die Wahl getroffen, steht dieser im Art Deco-Stil über dem Eingang. Eröffnen möchte der Gastronom im Laufe des Sommers.

Es tut sich also was in der Gastronomie-Szene, will doch das Barbarossa in der Rosenstraße im Laufe des Juni eröffnen. Dort arbeiten Neupächter Nils Bonneval und seine Leute mit Hochdruck, die Räume sind entkernt, von den Decken hängen Kabel. „Wir machen alles neu“, sagt der 26-Jährige, auch Küche und Keller, „die Mitarbeiter sollen genauso wohl fühlen wie die Gäste“. Küchenchef Matthias Tillmann will auf hochwertige Produkte setzen, ohne die Speisen-Preise ins Unermessliche zu treiben, der Koch ist bekannt für seine asiatischen Gerichte.

Bonneval wie auch Tillmann sind eng verbunden mit Thomas Stippe, beide haben jahrelang in der Kantine gearbeitet, der eine als Restaurantleiter, der andere als Küchenchef. Von Zwist oder ungutem Abgang kann aber keine Rede sein, im Gegenteil. „Es war ein geniale Zeit in der Kantine“, sagt Nils Bonneval, „in der ich viel gelernt habe, unter tollen Chefs.“