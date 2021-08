Neue Ladesäule bei der VR Bank in Weingarten

Eine neue öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge steht vor der VR Bank in der Kirchstraße 6 in Weingarten. Die Station verfügt über zwei sogenannte Typ-2-Anschlüsse mit einer maximalen Ladeleistung von jeweils 22 Kilowatt, teilen die Technischen Werke Schussental (TWS) mit, die den Betrieb übernehmen.

Gespeist wird die Ladesäule mit „twsNaturstrom“. Abgerechnet wird die in den Akku übertragene Energie pro Kilowattstunde. Bezahlen können E-Mobilisten den Ladevorgang kontaktlos mit allen gängigen Kredit- und Girokarten sowie mit der „twsEmobil“-Ladekarte.

Arnold Miller, Vorstand der VR Bank Ravensburg-Weingarten, und Dr. Andreas Thiel-Böhm, Geschäftsführer der Technischen Werke Schussental, haben sich für die Ladestation eingesetzt. „Wir freuen uns, dass wir unseren Kundinnen und Kunden und den Bürgerinnen und Bürgern eine Lademöglichkeit direkt bei uns in Weingarten bieten können“, so Miller. Gemeinsam mit der TWS hat die VR Bank jetzt die dritte Ladestation in der Region ermöglicht – zwei weitere stehen bereits in Waldburg und Bodnegg. „Unser Ziel ist es, die CO2-Emissionen auch auf den Straßen zu reduzieren. Eine wichtige Voraussetzung haben wir hier geschaffen“, hält Thiel-Böhm fest.