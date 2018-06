Neue Kurse im Kunstmuseum

Das neue Kursprogramm für Erwachsene beginnt am Donnerstag, 24. April, im Kunstmuseum Ravensburg. Für den Kurs „Man sieht nur, was man weiß“ sind noch Plätze frei. Unter der Leitung von Iris Rothemund-Leonhardt werden die aktuell ausgestellten Werke der Sammlung Selinka gemeinsam betrachtet und besprochen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Skulpturen von Stephan Balkenhol, der in Deutschland zu den bekanntesten Bildhauern gehört. Der Kurs findet donnerstags am 24. April, 8.,15. und 22. Mai von 17.30 bis 19 Uhr statt. Voranmeldungen unter Telefon 0751-82812 oder kunstmuseum@ravensburg.de